Premio Boccaccio Giovani: i vincitori

Nel suggestivo Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, ieri, mercoledì 8 maggio, si è tenuta la premiazione della XII edizione del Premio Boccaccio Giovani. L'evento ha rappresentato un momento di grande festa per la letteratura, mettendo in luce il talento e la creatività delle studentesse e degli studenti delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di II grado.

Erano presenti l'assessora Istruzione, Formazione, Università e politiche di genere Alessandra Nardini, il consigliere della Regione Toscana Enrico Sostegni, il consigliere comunale del Comune di Firenze Mirco Rufilli, l'assessora alla Cultura del Comune di Certaldo Clara Conforti e Bernard Dika, Portavoce del Presidente Giunta Regionale Eugenio Giani.

Il concorso letterario, promosso dall'Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con il patrocinio di Comune di Certaldo, Comune di Firenze, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa ed Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, ha visto quest'anno una grande partecipazione.

Il tema di questa edizione, "Natura che salva e natura da salvare", ha invitato gli studenti a riflettere sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente, ispirandosi alle atmosfere del Decameron di Boccaccio, dove troviamo dipinte immagini di luoghi naturali protetti e incantati.

In totale sono pervenute circa cinquanta novelle, principalmente dalla Toscana ma anche dal resto d'Italia, tra cui spicca la partecipazione di un'intera classe del Liceo Berchet di Milano. Tutti i partecipanti sono stati premiati. I vincitori, che hanno ricevuto assegni economici e iscrizioni a corsi di scrittura creativa, sono: Alessia Bertolli dell'Istituto Superiore Statale Fermi Da Vinci di Empoli con "Oltre l'orizzonte" (quinto posto), Federica Filippone del Liceo Berchet di Milano con "Corri Ram, corri" (quarto posto), Matteo Sassano del Liceo Rodolico di Firenze con "Un soldato qualunque" (terzo posto), Emma Panerai con "Il giorno che il mare si fermò" (secondo posto) e Ayla Stazi del Liceo Galileo di Firenze per la sua opera "L'ultimo albero sulla terra" (prima classificata).

La giuria, presieduta da Natascia Tonelli (Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e Università degli Studi di Siena), ha lavorato con grande impegno per selezionare i vincitori. La giuria è composta da Anna Antonini (Scuola Normale di Pisa), Federigo Bambi (Università degli Studi di Firenze), Mariangela Molinari (Assessorato all’Educazione), Lucia Serracca (scrittrice) e Marco Vichi (scrittore).

Un ospite speciale dell'evento è stata Alice Franchi, giovane fotografa e attivista per l'ambiente, riconosciuta nel 2022 fra i 20 migliori Changemakers europei per il suo impegno nel salvaguardare il pianeta e per essere attiva nel cambiamento.

Presenti alla premiazione anche Silvia Sangiovanni dell'Ufficio Scolastico Regionale, Fernando Damiani, governatore del Rotary International Distretto 2071, Benjamin Buda, vincitore dell'edizione 2021, e Lucrezia Galasso dell'Associazione Teatroalverso, che hanno contribuito a rendere l'atmosfera ancora più emozionante e carica di significato.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello della lettura di un brano tratto da "Edesir - L'essenza della vita" di Alessandro Carrani, seguito dall'intervento di sua sorella Luna.

"Abbiamo assistito a un'esplosione di talento e creatività da parte dei giovani scrittori, i quali, con le loro opere, hanno saputo affrontare con profondità e sensibilità il tema della natura e del rapporto tra l'uomo e l'ambiente - ha commentato Simona Dei, Presidente dell'Associazione letteraria Giovanni Boccaccio -. Sono orgogliosa di vedere come il Premio Boccaccio Giovani continui a rappresentare un'opportunità unica per i giovani autori di esprimere se stessi e di far emergere il proprio talento nel mondo della letteratura. La partecipazione quest'anno è stata eccezionale, e non posso che essere grata a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento: dalle istituzioni che ci hanno sostenuto, ai membri della giuria che hanno valutato con attenzione ogni singola novella, fino agli ospiti speciali che hanno arricchito la serata con la loro presenza e i loro interventi. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questa indimenticabile edizione del Premio Boccaccio Giovani, e non vedo l'ora di vedere quali meraviglie ci riserverà il prossimo anno”.

“Ho pensato a tutto quello che sta succedendo adesso, estremizzandolo – ha dichiarato la vincitrice Ayla Stazi -. Vedendo l'andamento dei fatti riguardanti il clima e pensando in maniera pessimista, ho pensato a un futuro distopico in cui è rimasto soltanto un albero sulla terra. Avevo già partecipato al concorso lo scorso anno, quando ero arrivata undicesima, ma avevo fatto una cosa completamente diversa. Quest'anno, ad essere sincera, mi sono divertita molto di più, documentandomi, cercando su internet le varie teorie, per esempio, quella sull'estrazione dell'ossigeno”.

Il video dell'evento di premiazione sarà pubblicato nelle prossime settimane su www.premioletterarioboccaccio. it.

Le novelle saranno pubblicate nell'antologia "Piccolo Decameron", che verrà presentata in occasione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio a Certaldo a settembre. Sarà un'occasione unica per celebrare ulteriormente il talento e la creatività dei giovani autori, offrendo loro una vetrina preziosa nel mondo della letteratura.

Elenco dei classificati, dal 6° al 20° posto:

6. ANITA MALACARNE GIOLITTI, Liceo Galilei - Firenze ("L'orchidea")

7. LUDOVICA ZENTI, Liceo Galilei - Firenze ("L'erica e il lupo")

8. CAROLINA PARDUCCI e SARA CELA, Liceo Carducci - Firenze ("MYOSOTIS, NON TI SCORDAR DI ME")

9. FRANCESCA (gruppo) DAVIN, Liceo Linguistico Majorana - Capannori ("Ameno")

10. CHRISTIAN DEL PERCIO, Rodolico - Firenze ("Una nuova patria")

11. ALESSIA GALINGANI, Istituto alberghiero Saffi - Firenze ("La salvezza")

12. ALICE LOBREGLIO, Liceo Galilei - Firenze ("Rinascita")

13. EDOARDO CAVALLI, Liceo Berchet - Milano ("Ghiacciaio")

14. GIULIA BARALDO, Liceo Berchet - Milano ("Mastro Gaspare")

15. FRANCESCA (gruppo) BAGNOLI, Istituto Poliziano - Montepulciano ("Cimabue in un mare di guai")

16. GIULIA ERMINI, Liceo Giovanni da San Giovanni - Arezzo ("Solo uno alla volta")

17. LEONARDO GIORGIONE, Rodolico - Firenze ("Il bosco di San Martino")

18. CAROLINA SIGNORINI, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Le ali della libertà")

19. MIRIAM ZUCCHELLI, Rodolico - Firenze ("Io - Natura")

20. SABRINA VALENTI, Rodolico - Firenze ("La mia stella")

Elenco dei classificati, dal 21° al 49° posto:

21. MATTEO MUCCI, Rodolico - Firenze ("Natura ucronica")

22. SOFIA BRAVI, Rodolico - Firenze ("Elena e Leonardo, due anime affini")

23. ANNA BURGALASSI, Rodolico - Firenze ("Io e la natura")

24. GIULIA INNOCENTI, Rodolico - Firenze ("Ingegno e fortuna")

25. ALESSANDRO GALLO, Rodolico - Firenze ("Olive")

26. GIACOMO JOHN HERNY BALDERA, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("La casa tra le mangrovie")

27. GIULIA BIANCHI, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("La cascata magica")

28. GIORGIO FLERETTI, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Vite durante la pandemia")

29. DAVIDE LARINI, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("La storia del cavallo Achille")

30. MARTA ANJA SACCHINI, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Il piccolo borgo")

31. VANESSA D'OLIVO, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Una vacanza diversa")

32. ELIZAVETA EVSTIGNEEVA, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("L'armonia nel caos")

33. MICHELE ZHAO, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Pianeta pulito")

34. CLOE MONTEFUSCO, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("La catena della solidarietà nella foresta toscana")

35. AURORA JIANG, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Anastasia e la foresta delle opportunità")

36. LEONARDO BOJOLA, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Un rifugio sicuro")

37. FRANCESCO MODUGNO, Liceo Internazionale Quadriennale - Bagni di Lucca ("Sognando un mondo migliore")

38. SARA RITA BRUNETTI, Liceo Berchet - Milano ("Il campo dell'amore")

39. GIULIA BARALDO, Liceo Berchet - Milano ("Teresina Fantoli")

40. FRANCESCO ANTONIO PICCINNO, Liceo Berchet - Milano ("Cola e Carlotta")

41. ELISABETTA SPATARO, Liceo Berchet - Milano ("La pianta dei desideri")

42. DARIA BRUSATI, Liceo Berchet - Milano ("Una guarigione inaspettata")

43. AMBER KOTHARI, Liceo Berchet - Milano ("Un guadagno disastroso")

44. GIORGIA PRAZZOLI, Liceo Berchet - Milano ("La danza degli elementi")

45. SAMUEL HUGO ERNST GELLAN, Liceo Berchet - Milano ("L'eccesso non porta a nulla di buono")

46. DANIELE MOSCHETTA, Liceo Berchet - Milano ("Chichibio e le miniere di carbone")

47. ADA CARLASSARA, Liceo Berchet - Milano ("La caccia di Diana")

48. SILVIA DANI, Liceo Scientifico Il Pontormo - Empoli ("L'acqua dei fiordi")

49. MATILDE DALLAMBRA, Liceo Scientifico Il Pontormo - Empoli ("Icaro amava il sole")

Fonte: Ufficio Stampa