Ri-Generazione toscana: street art, si inaugura opera a Migliarino Pisano

La street art trasforma un campo da basket in opera d’arte, ponendo l’arte urbana a servizio delle comunità e dello sport. Accade a Migliarino Pisano, nel comune di Vecchiano, dove sabato 11 alle 10 si inaugura il grande ‘Uroboro’, dipinto da Gio Pistone, sul playground del campo da basket in piazza Pontecorvo.

L’intervento di street art è stato reso possibile dal contributo del Consiglio regionale della Toscana grazie al bando Ri-Generazione Toscana (attraverso la legge 3/2022), che ha messo a disposizione dei Comuni risorse per cofinanziare iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Il progetto è stato realizzato dall’associazione Start Attitude e dal suo fondatore Gian Guido Grassi con la collaborazione dell’ASD UMMA Playground.



Interverranno il presidente del Consiglio regionale della Toscana, il sindaco di Vecchiano e presidente della provincia di Pisa, Massimiliano Cirrone, presidente ASD UMMA Playground

Gian Guido Grassi, Associazione Start Attitude, curatore del progetto.

In occasione dell’inaugurazione del playground sarà organizzata dalla Asd UMMA BASKET un mini torneo di Streetball con gli atleti della scuola di minibasket a cui presenzieranno alcuni ex grandi atleti della pallacanestro come Giacomo Galanda e Andrea Cempini, l'attuale capitano della BCL Serie B2 Andrea Barsanti, nuove promesse ed altri grandi personaggi legati al mondo del basket.