Ripartono le serate a tema del Castellare di Tonda: cena toscana per il debutto

Una cena toscana con uno speciale menù della tradizione per conoscere il territorio a tavola: è questa la proposta del Castellare di Tonda, un resort diffuso nella splendida cornice naturale delle colline che circondano Montaione.

Venerdì 10 maggio, a partire dalle ore 18.30, il ristorante Il Gusto del Castellare offrirà ai propri ospiti e ai clienti esterni un viaggio alla scoperta dei piaceri del territorio con preparazioni tipiche della cucina toscana.

Artista dello speciale menu Cena Toscana, così come di tutte le proposte 2024 della cucina del Castellare di Tonda è l’Executive Chef Davide Rialti, una carriera nella ristorazione stellata dell’ambito hotellerie e una passione per il fine dining nel rispetto dei sapori più autentici e genuini della tradizione.

"Il nostro intento - spiega Rialti - è quello di unire l’ospitalità a un percorso esperienziale di scoperta del paesaggio, in particolar modo a tavola. La mia ispirazione nasce dalla splendida natura che posso ammirare ogni giorno: la cucina è un’occasione per tradurre le emozioni in un momento piacevole anche per gli altri e il Castellare di Tonda è un luogo ricco di emozioni. I vigneti e gli oliveti che i nostri ospiti attraversano durante le loro escursioni sono parte integrante della nostra proposta, così come lo sono i prodotti genuini di produttori locali selezionati di cui ci avvaliamo per una proposta importante sia per la qualità che per la vicinanza alla tradizione".

