Rotary Bisenzio Le Signe, l'omaggio a Marconi e l'ingresso di un nuovo socio

Martedì scorso la nostra Presidente, Elisabetta Benvenuti, ci ha regalato una serata speciale nella quale si sono consumati due importanti eventi: l’ingresso di un nuovo Socio nel Club e la celebrazione del 150esimo anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. Benvenuti ha dapprima presentato il relatore della serata, il Prof. Stefano Selleri, rotariano, specialista di campi elettromagnetici che ci ha accompagnati nella conoscenza di questo personaggio, Guglielmo Marconi, che la Storia pare abbia quasi dimenticato.

"Il percorso che il nostro relatore ci farà conoscere", ha detto la presidente, "parlerà dell’imprenditore, dell’uomo, dell’inventore, dello scienziato", insomma un tutto campo su questa figura per fare emergere il percorso di vita e di studio di questo personaggio che, forse, in questa ricorrenza potrà di nuovo trovare momento di interesse e di attenzione soprattutto nelle nuove generazioni che così largo uso fanno delle telecomunicazioni.

La serata ha preso però avvio con la cerimonia di spillatura del nuovo Socio, il Dr. Enzo Rossi, specialista in odontostomatologia, chirurgia maxillo-facciale e medica estetica, molto conosciuto a Poggio a Caiano, che con il suo ingresso porterà sicuramente nuova linfa alla crescita del Club. Elisabetta Benvenuti si è detta orgogliosa di poterlo annoverare fra i Soci. Rossi, con grande emozione, ha ringraziato per l’accoglienza e per il calore dimostrato a conferma dello spirito di amicizia e di servizio che connota il Rotary. In particolare ha voluto ricordare come questa sera le sue sensazioni hanno potuto dar corpo a quello che è il motto dell’annata voluto dalla Presidente Internazionale, Stephanie Urchck: "La magia del Rotary", questa aurea che si genera nel far parte di una Comunità che lavora per migliorare l’umanità.

Al centro della serata la vivace ed istruttiva presentazione del Prof. Selleri che, forte della sua preparazione scientifica, ha potuto fare un escursus completo sulla figura di Marconi; un personaggio, così come lo ha definito, "tenace, enigmatico, fortunato". Soprattutto per la tenacia del suo studio da autodidatta basata su delle intuizioni che ha consentito lo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni a distanza via onde radio, invenzione che sarà alla base di tutti gli attuali moderni sistemi di radiocomunicazione e che gli valse, nel 1909, il Premio Nobel per la fisica condiviso con Ferdinand Braun. Il relatore, come detto, ci ha accompagnati con dettagliate slide dalla sua gioventù dove, già ventenne, cominciava i suoi esperimenti frutto della passione per la fisica coltivata sin dal Liceo con il suo insegnante Prof. Rosa. Una carriera costellata di riconoscimenti e successi che lo ha visto nominato, nel 1914, Senatore del Regno e successivamente Presidente dell’Accademia d’Italia.

Una vita dedicata alla ricerca, un uomo anche fortunato, come è stato sottolineato che ha potuto dare corpo alle sue passioni, portando in tal modo un notevole contributo alla collettività. C’è una frase attribuita a Marconi che pare bene descrivere quella che è anche la missione del Rotary: "La cosiddetta scienza, di cui mi occupo, non è altro che l’espressione della Volontà Suprema, che mira ad avvicinare le persone tra loro al fine di aiutarli a capire meglio e a migliorare se stessi". La presentazione ha ovviamente suscitato un grande interesse fra gli amici ed i Soci presenti che hanno posto molte domande che hanno tenuto viva la serata; domande alle quali il relatore ha risposto con grande preparazione e pazienza. La Presidente ha terminato la serata ringraziando tutti i partecipanti e l’eccellente relatore.

Fonte: Rotary Bisenzio Le Signe