Spada, il sindaco di Pistoia incontra Fabio Mastromarino

Questo pomeriggio, in Palazzo comunale il sindaco di Pistoia ha incontrato Fabio Mastromarino, campione del mondo con la Nazionale U20 di spada ai recenti campionati di Riyadh 2024, in Arabia Saudita. L’atleta della società Scherma Pistoia 1894, al quale è stata consegnata una pergamena per meriti sportivi, ha conquistato la medaglia d’oro nella prova a squadre insieme a Nicolò Del Contrasto, Matteo Galassi e Jacopo Rizzi, sotto la guida del commissario tecnico Dario Chiadò.

Il primo cittadino si è complimentato per il traguardo raggiunto dallo schermidore che ha trionfato in finale contro la Francia, riportando in Italia insieme agli altri Azzurri la medaglia d’oro iridata nella prova a squadre, un successo che all’Italia mancava da 7 anni. Un grande impegno tecnico, unito a innate doti sportive, ha riportato dunque Fabio a misurarsi e vincere nella massima competizione mondiale dopo il bronzo iridato conquistato nel 2022 nella categoria under 17.