"Suo figlio ha investito una donna", ma è una truffa: arrestati in tre

A Colle di Val d’Elsa tre giovani - di 19, 23 e 26 anni - tutti residenti in provincia di Napoli sono stati arrestati dai carabinieri dopo una truffa ai danni di una donna di 86 anni.

Lunedì 6 maggio, verso le 13.30, l’anziana ha ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per carabiniere, le riferiva che il figlio aveva causato un incidente grave, investendo una donna rimasta in fin di vita e che, se non avesse pagato la somma di 9mila euro a un avvocato che da lì a poco l’avrebbe raggiunta, lo avrebbero arrestato.

Una seconda telefonata, questa volta da parte del sedicente avvocato, ha cercato di metterle pressione aggiungendo che, se non avesse avuto a disposizione tutto il denaro, avrebbe potuto consegnare anche gioielli in oro.

Il finto avvocato, in realtà un ragazzo di 19 anni, si è presentato a casa della donna che, nel frattempo, aveva già preparato l’oro sul tavolo della cucina.

A rovinare i piani dei truffatori è stato l’arrivo del figlio della donna.

Vistosi scoperto, il falso avvocato si è impossessato di una parte dei gioelli e si è dato alla fuga, dopo una colluttazione con il figlio dell’anziana. Nella concitazione del momento, tuttavia, l’uomo è riuscito a vedere l’auto a bordo della quale il 19enne si è allontanato, a bordo della quale l’aspettavano due complici.

La Centrale Operativa dei Carabinieri di Poggibonsi si è subito messa in azione e ha intercettato e bloccato l’auto dei tre malviventi sul raccordo autostradale Siena-Firenze.

A bordo del mezzo sono stati rinvenuti vari oggetti preziosi, tra cui anche la fede nuziale che era stata sottratta alla vittima 86enne, a cui è stata restituita.