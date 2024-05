Tennis, semifinali Torneo Internazionale U18 "Città di Prato"

Siamo giunti alle semifinali (inizio alle 11 ) del 40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato” che vedrà nel maschile una sfida Italia-Spagna nei due incontri tra Garcia Paez-Beraldo e Seghetti-Cordoba che portano al match conclusivo della kermesse laniera. Al femminile l’americana Iyengar se la vedrà con la svedese Svahn e l’egiziana Salah avrà come avversaria l’austriaca Tagger. L’accesso al Tc Prato è libero e per i tanti appassionati è l’occasione per vedere i futuri campioni del tennis mondiale.

“Siamo alle battute finali di questo torneo che sta esprimendo un livello tecnico davvero alto e delle sfide molto belle e combattute – spiega il ds del Tc Prato Franco Mazzoni – attendiamo per le ultime due giornate tante persone per le semifinali e le finali. Il circolo è aperto e saremo lieti di accogliere tanti appassionati. La semifinalista dello scorso anno, Vittoria Paganetti, quest’anno ha giocato il primo turno agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma e questo è per noi una grande soddisfazione perché chi passa dal Città di Prato può davvero pensare di entrare nel circo del tennis professionistico”.

Nei quarti maschili lo spagnolo Carles Cordoba [8] in un match davvero combattuto e divertente supera l’azzurro Daniele Rapagnetta (2) col punteggio di 61 46 62. Sfiderà nella semifinale della parte bassa l’azzurro Samuele Seghetti che ha sconfitto 63 76 il rumeno Calin Teodor Stirbu. Nella parte alta il favorito del torneo il cinese Tianhui Zhang viene superato dallo spagnolo Luis Garcia Paez per 64 46 62 dopo una partita durata 3 ore e nell’altra sfida di semifinale se la vedrà con l’azzurro Lorenzo Beraldo (7) che è bravo a domare il russo Kharlamov dopo aver perso il primo set 64 viene fuori alla distanza vincendo 60 61.

Nel tabellone femminile è l’americana Maya Iyengar [8] a qualificarsi per il penultimo atto superando 46 63 62 l’ucraina Drobysheva. Ora la giocatrice a stelle e strisce affronterà la svedese Isabella Svahn brava a sconfiggere la rumena Maia Ilinca Burcescu 36 63 76 in un match durato oltre tre ore. Nella parte bassa dopo essere riuscita a sconfiggere la toscana Sveva Pieroni l’egiziana Jana Hossam Salah [5] sconfigge la svedese Lea Nilsson [2],finalista a Salsomaggiore, per 06 61 75. Ora avrà di fronte per accedere alla finale, prevista sabato 11 maggio alle 14, l’austriaca allenata da Francesca Schiavone presente sugli spalti del Tc Prato, Lilli Tagger vincitrice a Salsomaggiore e giunta ai quarti al Città di Firenze che ha eliminato l’azzurra Ilary Pistola 61 75 grazie alla sua fisicità.

Doppio

Nel maschile il duo cinese coreano Yeonsu Jeong e Tianhui Zhang protagonisti nella parte alta mentre Samuele Seghetti e Jacopo Vasami nella parte bassa.

Al femminile la coppia kazaka americana composta da Asylzhan Arystanbekova e Olivia Center precede il duo americano Claire An e Christasha McNeil

Il direttore del torneo è il maestro Antonio Maccioni mentre come giudice arbitro della manifestazione è stato designato Riccardo De Biase

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive mentre ai vincitori verranno assegnati il Trofeo delle Nazioni, il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

Risultati Quarti

Maschile

ESP Luis Garcia Paez b CHN Tianhui Zhang [1] 64 46 62

ITA Lorenzo Beraldo [7] b Roman Kharlamov 46 60 61

ITA Samuele Seghetti b ROU Calin Teodor Stirbu 63 76

ESP Carles Cordoba [8] b ITA Daniele Rapagnetta [2] 61 46 62

Femminile

USA Maya Iyengar [8] b UKR Mariia Drobysheva 46 63 62

SWE Isabella Svahn b ROU Maia Ilinca Burcescu 36 63 76

AUT Lilli Tagger b ITA Ilary Pistola (WC) 61 75

EGY Jana Hossam Salah [5] b SWE Lea Nilsson [2] 06 61 75

Eventi collaterali

Coppa della stampa

Durante il torneo ci saranno numerosi eventi collaterali e tra questi ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa della Stampa messa in palio dal circolo laniero.

Tennis in Carrozzina

Sabato 11 maggio dalle 10,30 si terrà un’esibizione tra i migliori giocatori di tennis in carrozzina toscani per sensibilizzare l’attività wheelchair che quest’anno avrà durante gli Internazionali Bnl di Roma il suo torneo con i migliori giocatori al mondo

Fonte: Ufficio Stampa