Tre incidenti in tre ore a Empoli, ferite importanti per un 17enne

Tre incidenti nell'arco di 3 ore, tutti questa mattina a Empoli. Il primo in ordine di tempo è quello con conseguenze più gravi per il ferito, un 17enne a bordo di uno scooter. È stato colpito da un'auto guidata da una 40enne in via Duprè, nell'intersezione con via Cellini poco prima delle 9. Ha riportato ferite importanti a una gamba. Sul posto la Misericordia e le Pubbliche assistenze di Empoli.

Alle 10.30 invece una donna di 72 anni è stata colpita da una moto, riportando fortunatamente lesioni lievi. La donna stava passando in viale Petrarca, all'altezza della rotatoria con via Bisarnella. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Empoli.

Infine poco prima di mezzogiorno, sempre su viale Petrarca ma all'altezza dell'attraversamento pedonale sulla passerella che taglia l'Orme, un 84enne a piedi è stato colpito da un'auto. Nn è in condizioni gravi. Sul posto la Misericordia di Castelfranco di Sotto e di San Miniato.