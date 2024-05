Un'Estate ad Arte, centri estivi a luglio a Castelfiorentino

Idee che sbocciano, azioni che fioriscono, pensieri da seminare. Da lunedì 13 maggio sono aperte le iscrizioni per le attività educative estive, rivolte ai bambini/e e ragazzi/e dai 4 ai 14 anni.

Promosse dal Comune di Castelfiorentino, dal Ciaf e dall'Associazione Cetra, le attività sono suddivise per gruppi e fasce di età e si svolgeranno nel mese di luglio, attraverso laboratori, gite fuori porta alla scoperta del territorio (al mattino oppure per l'intera giornata), giornate in piscina

Nello specifico, i laboratori – che si svolgeranno al Ciaf (via Masini) - sono dedicati alla realizzazione di manufatti artistici e artigianali utilizzando materiali di riciclo, con livelli di difficoltà commisurati all’età dei partecipanti. Dalle “Idee che sbocciano” per i bambini 4-6 anni (da lunedì a venerdì ore 8.30 alle 16.30, pranzo e pulmino incluso), alle “Azioni che fioriscono” per quelli dai 7 ai 9 anni (da lunedì a venerdì ore 8.30 alle 16.30, pranzo e pulmino incluso); dai “Pensieri da seminare” riservati ai bambini 10-11 anni (da lunedì a venerdì ore 8.30 alle 16.30, pranzo e pulmino incluso) al “Growing up” per ragazzi e ragazze 12-14 anni (orario 9-13, pranzo e servizio pulmino on previsti)

Il programma settimanale prevede inoltre attività all’aperto per i bambini 4-6 anni (un giorno in piscina, e due gite di mezza giornata), per quelli da 7 a 9 anni (un giorno in piscina, una gita di mezza giornata, una gita per l’intera giornata), per quelli da 10 a 11 anni (un giorno in piscina o al mare, una gita di mezza giornata, una gita per l’intera giornata) e 12-14 anni (due gite per l’intera giornata e una residenziale)

Le attività riservate ai gruppi con età dai 4 agli 11 anni si svolgeranno dal 1 al 26 luglio. Quelle per la fascia di età dai 12 ai 14 anni si svolgeranno per 8 giorni dal 10 al 19 luglio, oltre al residenziale che sarà programmato ihnsieme ai ragazzi e le ragazze

Posti disponibili: da 20 a 40, in base alla fascia di età.

Quote settimanali di partecipazione per la fascia 4-11 anni: da 50 a 80 euro. Quote di partecipazione per la fascia 12-14 anni (intero periodo): da 40 a 100 euro.

Le iscrizioni, aperte da lunedì 13, si concluderanno il 24 maggio, e si raccolgono esclusivamente tramite mail: ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it, mentre l’informativa e il modulo di domanda possono essere reperite sul sito del Comune di Castelfiorentino www.comune.castelfiorentino.fi.it

Il personale del Ciaf è a disposizione per fornire informazioni il lunedì e il mercoledì (ore 9.30-12.30) presso la sua sede (via Masini 117) o telefonando al numero 0571.629674

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa