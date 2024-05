Uno studio legale, ma anche una galleria di arte contemporanea: inaugurata la nuova sede di Stefanelli & Partners

Apparentemente è uno studio legale, ma è anche una galleria di arte contemporanea 'made in Florence'. A fare da trait-d'union tra professionalità e Arte è il nuovo studio legale Stefanelli & Partners, inaugurato oggi in via XI Febbraio, n.113, a Empoli. Grazie a Street Leves Gallery, la prima galleria di arte urbana della Toscana, si è infatti dato vita all'interno dei nuovi locali ad una vera e propria mostra con una trentina di opere 'esposte' che si integrano nell'ambiente di lavoro, realizzate da alcuni tra gli artisti più importanti della scena contemporanea urbana locale, nazionale e internazionale. Espongono Ache77, Exit Enter, James Vega, Kraita317, Monograff, Nulo, Taleggio e Urto. Artisti importanti, tutti legati alla scena fiorentina.

L'arte urbana, quindi, entra negli ambienti di lavoro, portando bellezza e quindi armonia per professionisti e clienti che quotidianamente vivono quegli spazi: "Quel che vogliamo dimostrare - spiegano da Street Levels Gallery - è che applicare l'arte agli ambienti di lavoro porta armonia e bellezza, portando gaudio, armonia e bellezza per chi li vive".

Lo studio Stefanelli & Partners diventa inoltre una finestra panoramica con vista sul mondo della scena contemporanea fiorentina, per guardare oltre un piccolo "paradosso" tutto toscano: "Le opere sono realizzate da artisti legati a quest'area. Mi piacerebbe che i residenti di questo territorio venissero a conoscenza della scena artistica del capoluogo toscano che sta rifiorendo su lato contemporaneo grazie proprio a questi artisti. È importante creare connessioni. L'obiettivo finale è rendere la Toscana orgogliosa della sua scena contemporanea, mentre il paradosso è che restiamo legati alle radici storiche e non guardiamo a questo mondo. Anche questo spazio è funzionale a questo scopo".

La mostra, allestita tenendo conto delle inclinazioni e delle sensibilità di chi le vive quotidianamente, rimarrà in questa forma per 6 mesi. Street Leves Gallery, nata nell 2016 per "indagare sui vari livelli di interazione dell’arte – tra strada, pubblico e spazio espositivo – interagendo con il tessuto urbano in un scambio reciproco e dinamico, in costante mutamento", lavora prevalentemente in progetti urbani su edifici pubblici. Il progetto empolese si inserisce anch'esso nella filosofia generale di "inserire l'arte nei contesti abitativi della città"

Un passo nell'arte, quindi, ma anche un rilancio dell'attività che guarda lontano. Lo studio Stefanelli & Partners, attivo nell'Empolese Valdelsa, ma anche in tutta Italia, tra cui Genova, Venezia e Milano, si occupa prevalentemente di assistenza alle imprese: "Grazie alla multidisciplinarietà delle nostre competenze - spiega il titolare Gian Paolo Stefanelli - siamo in grado di offrire un 'pacchetto' di assistenza in tutte le branche del diritto che possono riguardare un'azienda". Uno studio composto da 6 giovani professionisti, che può contare un'esperienza decennale: "Il più anziano sono io - scherza Stefanelli - che ha 44 anni. Lo studio è composto da giovani entusiasti, ma già esperti e preparati". Una bella realtà del territorio che mira ad espandere la conoscenza dell'arte, ma non solo: "Al momento questa è la nostra unica sede, ma il progetto e di aprirne una anche in Veneto"