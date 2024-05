Verso una seconda stella, il convegno organizzato dall’associazione Artemisia Centro Antiviolenza

Il convegno è organizzato dall’associazione Artemisia Centro Antiviolenza, capofila del Progetto Seconda Stella finanziato dal Dipartimento per la Famiglia e realizzato con il partenariato di Cooperativa Arnèra, Fondazione Opera Santa Rita, Regione Toscana, Comune e Società della Salute di Firenze, Società della salute del Mugello.

Il Progetto Seconda Stella, finanziato dal Ministero per la Famiglia e coordinato da Artemisia in due anni di attività, ha realizzato interventi di sostegno e di cura insieme ai bambini/e e ai loro adulti di riferimento, e attività di formazione e supervisione insieme a educatori, assistenti sociali e psicoterapeuti.

Il progetto è stato animato dall’obiettivo di riconoscere e implementare il valore riparativo del sistema di tutela in tutti i livelli e ambienti/contesti in cui si declina, in discontinuità con il trauma.

Martedì 14 maggio attraverso l’ascolto delle conoscenze scientifiche, dei pensieri e dei vissuti di tutti protagonisti ci fermeremo a riflettere sui tasselli e sugli ingredienti che consentono di costruire nuove traiettorie di vita insieme ai minorenni e alle minorenni che hanno vissuto esperienze sfavorevoli infantili, alle loro famiglie e agli adulti protettivi di riferimento.

Interverranno Marianna Giordano ed Enrico Quarello – Cismai, Paola Bastianoni – Università di Ferrara, Donata Bianchi – Istituto degli Innocenti, Giuseppe Aversa – Care Leavers Network Toscana e Comitato minori abbandonati dallo Stato a Il Forteto, Federico Zullo – Agevolando, Elena Baragli, Petra Filistrucchi, Patrizia Bucarelli, Eleonora Bartoli – Artemisia, Annalisa Di Luca – Aisted, Serena Spinelli – Assessora Welfare Regione Toscana, Rosa Barone – Ordine Assistenti Sociali Toscana, Augusto Borsi – Coordinamento Pollicino, Paola Perazzo – Fondazione Opera Santa Rita, Lorenzo Carlotti – Arnèra, Claudia Magherini – Comune di Firenze, Patrizia Baldassarri – Società della salute Mugello, Marco Ciofi e Aisha Davino – Care Leavers Network Toscana di Agevolando, Matteo Boldrini – LUISS Guido Carli, Agnese Rizzo, Horia Radu Chitan.

L’iscrizione gratuita è obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/rUzEN PrEFHHG1F

Sono stati richiesti i crediti formativi per gli/le assistenti sociali.

Per maggiori info: secondastella@artemisiacentroantiviolenza.it