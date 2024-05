Violenza sessuale presunta ai danni di una 15enne in gita a Firenze

La polizia di Firenze indaga su una presunta violenza sessuale avvenuta ai danni di una 15enne straniera in gita scolastica a Firenze. Lo riporta il Corriere Fiorentino. Martedì mattina l'insegnante ha accompagnato la minore in ospedale, dove è stata ascoltata dagli agenti, i quali sono andati in cerca dell'aggressore. Questi pare essere un giovane venuto anche lui a Firenze con la scuola. Non è stato trovato nell'albergo in cui alloggiava perché la comitiva della sua gita era già ripartita. La polizia ha ottenuto i nomi dei ragazzi alloggiati in hotel mentre la polizia scientifica sta cercando tracce di Dna sui vestiti della 15enne indossati al momento del presunto caso di violenza. Quello in oggetto è il secondo caso di violenza sessuale denunciata a Firenze in pochi giorni, dopo la turista straniera ventenne che si è presentata in ospedale. Lei sarebbe stata abusata in un appartamento in centro storico da un altro giovane, anch'egli straniero, nello scorso weekend.