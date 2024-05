Dalla lirica alla lista di Giglioli: Angelo Fiore si candida col cdx

Angelo Fiore 40 anni appena compiuti, esponente di rilievo del mondo della lirica, ha deciso di candidarsi con la lista di Susi Giglioli per il centrodestra a Castelfiorentino. Così esprime le motivazioni della sua candidatura.

“Le ragioni della mia candidatura le ho distinte tra quelle che appartengono al tempo passato con Castelfiorentino e il suo futuro.

Ottimizzare, rafforzare e Valorizzare sono le parole chiave che mi sono prefissato per sostenere la cultura di Castelfiorentino.

Scendo in campo soprattutto per mettere a disposizione le mie competenze e conoscenze che ho maturato in questi 20 anni in ambito culturale. Voglio un paese in cui Musei, Teatro e Biblioteca si aprono sempre di più a chi oggi non le frequenta.

Puntare sulla qualità ma soprattutto poterlo fare in un contesto sociale sicuro promuoverebbe una diffusione più ricca e partecipata dopo anni di timori e incertezze.

Mettermi a disposizione delle già qualificate associazioni presenti sul territorio è la mia priorità.

La mia collocazione politica trova giustificazione nella necessità di un cambiamento sociale, perché sono fortemente convinto che la cultura non può essere di appartenenza di nessun partito politico, ma a beneficio di tutti.”