Atti osceni al parco di Villa Strozzi, denunciato 30enne

Mercoledì scorso, intorno alle 19.00, la Polizia di Stato ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale un 30enne di origine nigeriana. L’uomo è stato fermato da una volante intervenuta nel parco di Villa Strozzi in via di Soffiano, dove una persona lo avrebbe visto compiere un gesto di autoerotismo dietro ad una siepe.

Al loro arrivo i poliziotti lo hanno trovato tranquillamente seduto su una panchina, ma durante il controllo lo stesso avrebbe aggredito uno degli agenti, colpendolo sul petto senza procurargli tuttavia lesioni degne di nota.

Sulla base di quanto ricostruito, nel parco, teatro della vicenda, al momento della segnalazione ci sarebbero stati anche diversi bambini: ragione per la quale nei confronti del presunto autore del gesto non è scattata una semplice multa, ma una ben più grave denuncia per atti osceni nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori.

Il cittadino straniero, accompagnato poi in via Zara, è stato anche sottoposto a fermo per identificazione.

Fonte: Questura di Firenze