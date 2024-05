I vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti alle ore 14:45 nel comune di Montelupo Fiorentino in via Malmantile, per un incendio autovettura dove durante la circolazione ha iniziato a fumare e si è incendiata. I Vigili del fuoco intervenuti con due automezzi hanno effettuato lo spegnimento dell’autovettura. Non ci sono persone rimaste coinvolte.