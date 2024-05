In biblioteca a Empoli si inaugura la mostra su Anselm Kiefer

Il conto alla rovescia di Leggenda festival 2024 è cominciato. Nell’attesa, una nuova settimana di attività culturali per tutti i gusti è alle porte. Ecco che cosa bolle in pentola.

Si comincia con la presentazione della mostra "Anselm Kiefer. Angeli caduti", organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi, che si terrà lunedì 13 maggio 2024, alle 17.30, negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria, contattando la biblioteca comunale (0571 757840). A cura di Martino Margheri, Ludovica Sebregondi, Nicoletta Salvi e Azzurra Simoncini, la mostra è ospitata a Palazzo Strozzi, a Firenze, fino al 21 luglio 2024. Occasione imperdibile per scoprire la lunga carriera del grande artista tedesco e le opere più significative presentate nell’ambito dell’esposizione. Informazioni e dettagli su www.palazzostrozzi.org.

Dall’arte all'incontro del martedì (14 maggio), alle 16.30, in biblioteca con il gruppo Sferruzza Sferruzza e l'universo dei ferri e uncinetto. E si arriva a martedì 21 maggio 2024, alle 17, con la presentazione del libro intitolato I colori di Ãmina, della scrittrice empolese Elisa Agrò, edito da Ibiskos Ulivieri (2023), nell’ambito di “Empolichescrive Junior”. L’iniziativa si terrà al Centro Giovani Avane, via Magolo, 32, a Empoli. Si tratta di un incontro adatto a tutte le età. Seguirà lettura con Kamishibai e il laboratorio artistico creativo, a cura dell'autrice, dove verrà chiesto di esprimere la propria immaginazione a tutti i partecipanti. L’ingresso è libero.

Elisa Agrò ha creato da autodidatta I colori di Ãmina, un libro nuovo e multi tematico, edito da Ibiskos Ulivieri nel novembre 2023. Ha già ottenuto diversi riconoscimenti ed è in stampa la seconda edizione che sarà presentata questo maggio (2024) al Salone Internazionale del libro di Torino. Il professore Carlo Lapucci, noto scrittore, linguista e studioso di tradizioni popolari ha voluto donare una prefazione per questo libro. Un’analisi inclusa nel medesimo dove I colori di Ãmina viene definito ‘altamente educativo’ e proficuo sia per gli adulti che per i bambini.

La macro tematica è quella del benessere in ampio senso. La struttura della storia, invece, è quella della fiaba classica che comunica soprattutto col mondo interiore, attraverso immagini, colori, parole e giochi.

Quest’opera riesce a regalare messaggi diversi a ognuno, in base alla consapevolezza soggettiva di chi ha la possibilità di conoscerla. È uno di quei libri il cui apprezzamento non dura soltanto il tempo in cui viene sfogliato. Un libro che fa riflettere e diverte al tempo stesso.

L’AUTRICE - Elisa Agrò, mediatrice specializza in ambito filologico con una Laurea Magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana (2022), è nata e vive a Empoli. Mamma dal 2018 approfondisce accademicamente e personalmente studi umanistici, antropologici ed educativi. Nel 2022 esordisce con la scrittura e l’illustrazione di albi e libri. E dal 2023 inizia a collaborare con alcune associazioni locali per l’organizzazione di feste e attività che includono la lettura e l’interpretazione di racconti rivolti ad adulti e bambini.

Per informazioni, contattare Centro Giovani Avane, via Magolo 32 Empoli, 0571 82403, mail cga@ilpiccoloprincipe.coop

