Centri estivi Vinci 2024, al via le iscrizioni

I Centri estivi “Vinci Estate 2024” si svolgeranno dal 1° al 26 luglio nei locali della scuola dell'infanzia 'La barca a vela' di Via della Costituente 3 a Sovigliana e saranno organizzati e gestiti dalla cooperativa Eskimo iscritta nell’Albo annuale comunale. Sono previste attività dalle 8.30 alle 16.30 durante il corso della settimana con la possibilità di richiedere l'entrata anticipata alle 8 con un supplemento di costo rispetto alle tariffe ordinaria settimanale, fissata a 168 euro.

Le iscrizioni ai centri estivi "Vinci Estate 2024" possono essere fatte da lunedì 20 maggio fino a lunedì 10 giugno scaricando il modulo direttamente dal sito della coop. Eskimo, www.eskimocoop.it e inviando lo stesso tramite posta elettronica a centriestivi@eskimocoop.it. I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di 26 utenti iscritti per ogni modulo settimanale.

Informazioni sulle tariffe, sulle agevolazioni e sull’erogazione del servizio

Gli utenti con Isee inferiore a 24.000 euro potranno usufruire di voucher comunali appositi per l'agevolazione nel pagamento delle tariffe. Il voucher, relativo alla tariffa sull'intera giornata compreso il pranzo, verrà assegnato fino all'esaurimento delle risorse come contributo su base settimanale e per un massimo di tre settimane a utente. Sul sito del Comune di Vinci, al link www.comune.vinci.fi.it/novita/centri-estivi-2024/, si posso inoltre reperire tutte le informazioni utili sull’erogazione del servizio, sulle modalità di iscrizione, sulle agevolazioni e sul programma dei centri estivi oppure si può contattare la cooperativa Eskimo allo 0571887703, o scrivendo a info@eskimocoop.it.

