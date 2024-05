Centro giovani Futura e il Punto di lettura all'Isolotto diventano Bottega della memoria

All’Isolotto arriva il nuovo Centro giovani ‘Futura’, mentre riapre le porte il Punto di lettura Luciano Gori: insieme diventeranno una ‘Bottega della memoria’ punto di riferimento per il Quartiere 4. L’appuntamento con il taglio del nastro è lunedì 13 maggio alle 17, quando saranno presentate le attività del progetto “Futura. La bottega della memoria di domani”, realizzato nell'ambito del programma ‘Giovani in biblioteca’ finanziato dal dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri. Partner del progetto, che ha come obiettivo quello di educare alla cultura della memoria, l’associazione I Nuovi, l’associazione Three Faces, la Cooperativa Mare e la Cooperativa Cepiss.

Il Centro giovani Futura, con accesso da viale dei Pini 54, sarà aperto tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 19.30 e la mattina del martedì e del giovedì dalle 10 alle 13.

Il Punto Gori, con ingresso da via degli Abeti 10, sarà aperto da martedì 14 maggio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30. Il Punto lettura accoglie 1400 volumi di narrativa, fumetti, quasi 600 volumi di saggistica, oltre 500 testi per bambini e ragazzi. È gestito da BiblioteCaNova Isolotto e fa parte del sistema delle Biblioteche comunali fiorentine. Saranno attivi, grazie al supporto dei volontari dell’Associazione Lib(e)ramente - Pollicino per BiblioteCaNova Isolotto, i servizi di prestito e restituzione.

Nel Punto Gori sarà allestito uno scaffale dedicato al tema del racconto delle esperienze di vita con autobiografie, testimonianze audio e video, libri di memorie, come spazio propedeutico alla costruzione di una memoria collettiva e condivisa.

Nel Punto di lettura Gori e al Centro giovani Futura saranno ospitati, per 18 mesi, incontri e laboratori finanziati dal programma Giovani in biblioteca e realizzati dalle associazioni giovanili coinvolte. I laboratori sfrutteranno forme linguistiche come rap, street art, murales, focus group, mappe affettive per riportare i cittadini alla pratica della memoria e dell’identità dei luoghi. In particolare, la Cooperativa Mare utilizzerà la metodologia de “Il Diario Popolare”, utilizzando la memoria e il tema del diario. L’Associazione i Nuovi proporrà un laboratorio teatrale per indagare lo speciale rapporto tra incontro e memoria. La proposta dell’Associazione Three Faces, dal titolo “Memento”, consisterà in un'attività laboratoriale per ragazzi e giovani incentrata su memoria e urban art in un'ottica di co-creazione artistica contenutistica e sviluppo di coscienza identitaria. A partire da una serie di incontri sarà sviluppato un intervento di arte muraria presso il Punto Gori con la realizzazione di dieci manifesti artistici da affiggere nel Quartiere.

La Cooperativa Cepiss propone una serie di laboratori da organizzare insieme ai ragazzi per compilare e aggiornare “il libro della memoria”, che avrà lo scopo di narrare alle generazioni future quanto è stato costruito e vissuto nel corso degli anni dalle precedenti. Il libro, una sorta di diario di bordo in costante aggiornamento, oltre che una modalità per fissare nella memoria gli eventi occorsi e le attività svolte, consentirà inoltre alle giovani e ai giovani di raccontarsi e di percepire come proprio tutto il progetto.

Le prime attitivà del progetto si terranno lunedì 27 maggio e lunedì 10 giugno dalle 16.30 alle 19.30 presso il centro giovani. Si tratta di due appuntamenti di coprogettazione e confronto delle attività con la cittadinanza a cura delle associazioni coinvolte nell'ambito del progetto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa