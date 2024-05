Chianti Classico Marathon, oltre mille atleti attesi nei tre percorsi

L’invito ad assaporare il gusto di correre tra le colline del Chianti, avvolti dall’abbraccio della natura che si risveglia, torna anche quest’anno ad esprimersi con la kermesse sportiva Chianti Classico Marathon. Sono oltre mille i maratoneti, atleti, sportivi, appassionati, giovani e adulti di ogni età, italiani e stranieri provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno all’ultima corsa scegliendo uno tra i tre percorsi proposti (Ultra Trail, Trail, Passo Libero - Nordic Walking). La Chianti Classico Marathon è pronta ad incantare. Lo start è in programma domenica 12 maggio con partenza in piazza Vittorio Veneto, a Mercatale Val di Pesa. L’iniziativa è mossa dalla passione dei suoi organizzatori, al lavoro in queste ore nella definizione degli ultimi dettagli per rendere ancora una volta indimenticabile la maratona che porta dritta al cuore delle radici e dell’identità del Chianti, a contatto con la natura e la storia del territorio.

Reduce dal successo crescente degli scorsi anni l’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si ripropone con la sua formula vincente che miscela tradizione e innovazione e invita a godere della bellezza e della cultura dei paesaggi, dei luoghi, dei siti monumentali che qualificano il Chianti classico. L’iniziativa è organizzata da uno specifico comitato di cui fanno parte alcuni atleti chiantigiani che hanno corso e continuano a correre, come Agostino Scortichini, Tiberio Maestrini, Silvia Del Carmine, Stefania Guerrieri, Fabio Benelli, Marco Canocchi, Alberto Bellosi, Stefano Coletti, Maurizio Franciolini, Niccolò Bartolini insieme a decine di volontari e volontarie.

L’idea della gara nasce mezzo secolo fa, negli anni Settanta, per un gioco e una passione coltivata da un gruppo di amici maratoneti di Mercatale Val di Pesa. A mettere in piedi l’iniziativa sportiva oggi è una rete di collaborazioni attivata dalle associazioni locali quali la Podistica Valdipesa e l’Unione Polisportiva Tavarnelle, i Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti e Barberino Tavarnelle, la Presidenza del Consiglio regionale e gli sponsor storici che sostengono la manifestazione sin dagli esordi, il Consorzio Vino Chianti Classico e ChiantiBanca. L’iniziativa è patrocinata dalla Regione Toscana e dalla Città Metropolitana di Firenze.

Ciò che rende unica l’esperienza della corsa Chianti Classico Marathon è la vitalità sportiva radicata in un’area della Toscana ricca di testimonianze del passato, risorse contemporanee tra vocazioni turistico-culturali, tese alla valorizzazione delle eccellenze chiantigiane, e ispirazioni enogastronomiche.

Tre i percorsi di valore naturalistico proposti dalla Chianti Classico Marathon: Ultra Trail, lunga 47,2 km che si affianca, come da tradizione, alla Trail di 21,8 km e il Passo Libero - Nordic Walking di 10 km.

Il tragitto riserva agli atleti la visione di alcuni dei siti di interesse più rinomati del Chianti. Una cornice di prestigio costituita da monumenti, fortificazioni, complessi religiosi, esempi di architettura contemporanea come le Cantine Antinori, la millenaria Abbazia di Badia a Passignano, il borgo medievale di Montefioralle, il Castello di Verrazzano, il Castello di Gabbiano.

Nelle edizioni precedenti hanno partecipato atleti dagli Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Corea, Russia, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Austria, Francia, Spagna, Bielorussia. Quest'anno saranno presenti atleti di una trentina di diverse nazionalità estere. La partenza della Chianti Classico Marathon è prevista in piazza Vittorio Veneto a Mercatale Val di Pesa alle ore 7 per l’Ultra Trail, alle ore 8.30 per la Trail, alle ore 9 per il Passo Libero - Nordic Walking e passeggiata. Sabato 11 maggio dalle ore 15.30 alle ore 21:30 piazza Vittorio Veneto ospiterà il Mercato della Terra Madre a cura di Slow Food con possibilità di degustare piatti tipici. Info e iscrizioni: www.chianticlassicomarathon.com.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino