Compro oro irregolare a Pistoia, dopo la denuncia imprenditore regolarizza la posizione

Controlli in un compro oro di Pistoia che non era iscritto al registro dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi e non aveva la licenza di pubblica sicurezza. Nel locale c'erano 10 kg di monili e oggetti in oro e argento, per un valore di 64mila euro, sottoposti a sequestro per evitare di continuare l'esercizio abusivo. Le Fiamme gialle hanno denunciato l'imprenditore titolare, il quale poi si è munito delle licenze necessarie. Dopo un mese ha potuto ricominciare a lavorare.