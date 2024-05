Del Re presenta i suoi candidati: dal nipote di Don Cuba all'ex assessore M5S

C’è l’avvocatessa che ha difeso i minori nel caso Forteto, c’è il nipote di Don Cuba e c’è il figlio dell’ultimo partigiano fiorentino. C’è il medico dello sport insignito del Fiorino d’Oro per il suo impegno nei giorni terribili dell’emergenza Covid, il presidente Comitato fiorentino per il Risorgimento e uno dei fondatori della Fierucola ed ex presidente di Mani Tese. E poi docenti e ricercatori universitari, esponenti delle più attive associazioni cittadine nel campo della cultura, della disabilità, del commercio.

Persone con esperienza amministrativa consolidata e volti nuovi pronti a impegnarsi in prima persona per costruire il futuro della Firenze, città pubblica.

È questo, in estrema sintesi, l’identikit della lista che Firenze Democratica presenterà alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, a sostegno della candidatura a sindaca di Cecilia Del Re.

Diciotto donne e diciotto uomini, in corsa per il prossimo Consiglio comunale, a cui si sommano i componenti delle altre 5 liste per i Consigli di Quartiere. Oltre cento candidati in tutto, presentati dalla stessa Del Re in piazza Valdelsa, nel quartiere di Novoli.

"Una location non casuale – spiega la candidata sindaca e leader di Firenze Democratica -. Questa piazza è stata teatro di una riqualificazione dal basso, che ho promosso quando ero assessora. Siamo riusciti a coinvolgere attivamente la comunità e trasformare un non luogo in un caleidoscopio di colori, funzionali a renderlo vivo e vissuto. Sono i colori che danno energia alle città e la lista di Firenze Democratica vuole essere anche questo, un mix di partecipazione, visione e competenze nuove e fresche per la città pubblica".

"Abbiamo messo in piedi una bellissima squadra e sono onorata che persone di spessore, e giovani desiderosi di cambiare Firenze, abbiano creduto in me e nel nostro progetto – aggiunge Del Re -. Visione, competenza e forte radicamento territoriale erano le caratteristiche che volevamo per le nostre liste. E possiamo dire senza timore di smentita che ci siamo riusciti. Con questa squadra, costruire una città pubblica e fare la differenza è davvero possibile".

Capolista di Firenze Democratica sarà la sua presidente, Gea Volpe, ingegnera ambientale, femminista e cooperante, che verrà affiancata da due volti noti della politica fiorentina: Alessandro Martini, ex assessore provinciale Pd e già direttore di Caritas Firenze e Leonardo Calistri, agronomo, consigliere comunale uscente ed ex presidente della Commissione agricoltura.

A seguire, altri 33 candidati, tutti in rigoroso ordine alfabetico.

"La nostra lista – spiega Del Re – rappresenta la fotografia della città. Ha un’anima progressista e una cattolico-riformista, ma è anche un esempio di campo largo. Ha valori ben radicati nel campo del centrosinistra, ma ha una pulsione all’innovazione, alla ricerca, alla sostenibilità che la rendono capace di elaborare progetti di sviluppo con una visione metropolitana ed europea. Persone che fanno della politica una passione, non certo un lavoro. Persone senza padrini politici che si sono riconosciute nel progetto di Firenze Democratica e che a questo progetto hanno voluto portare ulteriore valore con i loro contributi e la loro presenza. Mettendoci la faccia".

I candidati al consiglio comunale

Gea Volpe

Presidente di Firenze Democratica, ingegnera ambientale, cooperante e femminista ha teorizzato l’idea della città spugna, in grado di assorbire le sue stesse emissioni attraverso interventi di incremento del verde pubblico.

Alessandro Martini

Ex vicepresidente di Firenze Democratica, già direttore di Caritas Firenze, ex assessore comunale sia a Firenze che a Sesto Fiorentino ed ex assessore in Provincia è da tempo impegnato nella promozione del dialogo interreligioso.

Leonardo Calistri

Agronomo, consigliere comunale uscente di Firenze Democratica, ha ricoperto fino a poche settimane fa il ruolo di presidente della Commissione agricoltura a Palazzo Vecchio.

Emanuele Andreozzi

Geometra.

Carlotta Ansaldi

Fondatrice del gruppo di lettura Oltrarno Giallo Club e vicepresidente Amici dei Musei fiorentini didattica.

Luca Baldini

Apicoltore.

Duccio Becheroni

Operatore sociale per le persone diversamente abili, dj e nipote di Don Cuba, al secolo Danilo Cubattoli, prete molto attivo nelle periferie fiorentine e in carcere.

Stefania Bellavia

Docente universitaria presso il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università degli Studi di Firenze.

Annabella Capecchi

Dipendente pubblica nel settore economia e start up.

Sergio Casprini

Presidente Comitato fiorentino per il Risorgimento e membro del comitato a tutela dei residenti del centro storico Ridateci il silenzio.

Claudio Coppini

Membro della comunità avventista di Firenze e speaker radiofonico.

Laura De Benedetto

insegnante delle scuole medie superiori e mentor di start up

Stefano Decina

Presidente del Centro commerciale naturale di piazza Dalmazia, molto impegnato durante la fase dei lavori della tramvia.

Giampietro Degli Innocenti

Tra i fondatori della Fierucola ed ex presidente di Mani Tese.

Cristina Di Giorgio

Guida turistica per persone diversamente abili.

Eleonora Ferrigno

Psicologa ed ex vicepresidente del Consiglio di Quartiere 4.

Luca Fiaschi

Membro dell’associazione Handy superabile, di cui è responsabile per le attività subacquee per ragazzi diversamente abili.

Federica Forti

Storica dell’arte, curatrice di mostre e docente in diversi istituti fiorentini, è stata assessore alla Cultura del Comune di Carrara durante l’amministrazione 5 stelle.

Chiara Fossombroni

Ex Consigliera di Quartiere 2.

Alessandra Gasperini

Formatrice Unicoop e membro attivo dell’associazione dei Nidiaci.

Guido Giacomo Corsi

Ferrotramviere.

Edoardo Giusti

Avvocato specializzato nelle tematiche legate all’energia rinnovabile.

Costanza Hermanin

Docente presso l’Istituto universitario europeo e presidente di Equall, l’associazione che promuove la parità di genere.

Saverio Lastrucci

Agronomo e cantore del coro de La Martinella.

Gualtiero Monici

Medico dello sport, insignito del Fiorino d’Oro per il suo impegno sul fronte dei vaccini durante il Covid

Chiara Moretti

Dottoranda di ricerca del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze sui temi dell’economia

circolare.

Francesca Paolieri

Laureata in Scienze Geologiche, è stata Consigliera comunale e provinciale nelle fila del Pd.

Simone Petralli

Ingegnere civile ed ex Consigliere di Quartiere 1.

Fiamma Petrovich

Libraia e docente sui temi dell’economia civile e della rigenerazione urbana.

Maria Chiara Pozzana

Fondatrice anche dell’associazione Greenways, che promuove lo sviluppo del turismo sostenibile.

Noemi Salvati

Ideatrice della manifestazione su sport e disabilità che si svolge ogni anno alle Cascine.

George Samson

Ex attivista Pd, candidato nel 2013 alla segreteria cittadina del partito.

Luca Serretti

Informatore farmaceutico.

Marco Tognetti

Docente Isia, fondatore di Impact Hub e già direttore della cooperativa Lama

Anna Wirz

Consulente aziendale nel settore manifatturiero

Elena Zazzeri

Avvocatessa specializzata nella difesa delle donne vittime di violenza e nella tutela dei minori. Ha rappresentato le vittime minorenni nel processo al Forteto.

I candidati presidente di Quartiere

Q1 Stefano Di Puccio, ristoratore ed ex Consigliere comunale

Q2 Serena Berti, fondatrice dell’associazione Le Curandaie

Q3 Roberto Visciola, avvocato ed editorialista

Q4 Massimiliano Piccioli, operatore mercatale, ex Consigliere comunale e dirigente della A.S. Legnaia

Q5 Lara Arbo, presidente del CCN di via Carlo del Prete e del centro anziani di Rifredi

