Due eventi a Santa Croce e Staffoli per lista e programma di Giannoni

Giovedì 16 maggio alle ore 21.15, presso la saletta Vallini della biblioteca comunale, si terrà la presentazione del programma elettorale di Roberto Giannoni: “E’ un programma realistico che tiene conto delle effettive possibilità di spesa del nostro ente ma al contempo anche delle reali esigenze di Santa Croce, frutto di settimane di incontri sul territorio con cittadini, imprese e associazioni di categoria. Un programma elaborato in mezzo alla gente e per la gente.” “Decoro urbano, viabilità, rifiuti – prosegue Giannoni – sono solo alcuni dei punti più importanti del nostro programma elettorale che andremo ad esporre giovedì. Sarà nostro compito dare voce anche a quelle zone di Santa Croce che fino ad oggi sono state meno ascoltate, in particolare Staffoli e la zona del Cerri. Visitando queste zone e parlando con i residenti, abbiamo riscontrato diverse criticità che non possiamo non affrontare.” Giannoni entra poi nel merito della lista dei candidati in appoggio alla sua candidatura: “Innanzitutto ci tengo a ringraziare le tante persone che, spontaneamente, si sono offerte per candidarsi in lista, mettendo a disposizione del gruppo le proprie conoscenze, il loro bagaglio culturale, la loro professionalità ma soprattutto, la cosa più importante, il loro tempo. La lista, che abbiamo scelto in modo collegiale, è una lista molto eterogenea che abbraccia tutte le fasce di età, molto rappresentativa della società civile e che racchiude al suo interno professionisti di vari settori operanti sul territorio.” L’evento verrà replicato venerdì 17 maggio anche nella frazione di Staffoli alle ore 21.15 presso il comitato elettorale di Roberto Giannoni sito in via Livornese nei locali della ex Officina Turini.

Fonte: Ufficio Stampa