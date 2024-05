Fi-Pi-Li, lavori tra Montelupo e Empoli Est

A motivo di interventi di asfaltatura e pavimentazione stradale, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla strada di grande comunicazione la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Montelupo e Empoli Est in direzione Mare nelle notti tra il 13 e il 16 maggio 2024, dalle 22 alle 6.

Per consentire la buona riuscita delle lavorazioni alla riapertura del traffico sarà necessario lasciare chiusa la corsia interessata dai lavori e sarà prevista la chiusura della corsia di marcia dal km 19+200 al km 20+700 in direzione Mare con il conseguente spostamento dell'utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Mare: dalle 6 alle 22 dei giorni 14, 15 e 16 maggio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa