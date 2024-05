Grave 63enne investito da auto pirata a Viareggio

Travolto da un'auto mentre è a bordo del suo scooter lungo l'Aurelia poco prima dell'uscita di Viareggio Sud. Un 63enne di Pisa è stato ricoverato in codice rosso ieri sera, poco prima delle 22.30. L'auto che ha tamponato il due ruote non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Il 63enne ha rischiato di essere investito dalle altre auto di passaggio. Poi alcuni automobilisti lo hanno soccorso, a differenza del conducente del mezzo pirata, ed è stato ricoverato. Sul posto municipale e carabinieri per coordinare le ricerche.