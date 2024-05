Incipit Offresi, festeggia Sandra Puccini da Quarrata

La 47enne Sandra Puccini di Quarrata, in provincia di Pistoia, vincitrice della tappa di Santa Margherita Ligure, è una dei semifinalisti di Incipit Offresi. Dopo 19 tappe in 6 regioni – Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Campania, Lazio – continua la sfida a colpi di Incipit con le due semifinali tra 20 concorrenti in programma venerdì 17 maggio al Circolo dei Lettori di Torino e sabato 18 maggio alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese (TO).

Presentano l’appuntamento l’attrice, autrice e comica Giorgia Goldini e la violinist performer, musicista comica e one woman show Marta Pistocchi del Teatro della Caduta di Torino.

Gli altri concorrenti in gara: Martin Sombela, di 28 anni da Alba (CN); Carmelina Lambiase di 43 anni da Beinasco (TO); la 60enne Gabriella Ferrero da Bene Vagienna (CN); la 48enne Silvia Parodi da Mondovì (CN); Riccardo Nigra di 20 anni, il più giovane concorrente, da Venaria Reale (TO); Dario Biancone di 55 anni da Roma. I nomi dei partecipanti al ballottaggio: Pietro Lucia, Mattia Maggi, Cinzia Mauro, Alessandro Tondini, Christian Mella, Enrico Salvagno, Moreno Fabbroni, Fausto Bruno Campana.

Dopo un primo scontro a forza di incipit tra i partecipanti al ballottaggio, si aprono le semifinali tra gli aspiranti scrittori che in una sfida uno contro uno avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro. Il/la concorrente che, secondo il giudizio del pubblico in sala, avrà ottenuto più voti, passerà alla fase successiva, dove avrà ancora 30 secondi di tempo per la lettura del proprio incipit prima del giudizio della giuria tecnica che assegnerà un voto da 0 a 10. I 3 concorrenti con i volti più alti accederanno direttamente alla finale, per gli altri 2 si apre una nuova sfida davanti al pubblico che dovranno convincere in 10 secondi. I 10 finalisti si sfideranno poi nella finale in programma il 6 giugno.

I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 e 750 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il Premio Italo Calvino, Indice dei Libri del Mese, Golem, Leone Verde, Circolo dei Lettori ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.

Incipit Offresi è il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese. Incipit Offresi è un vero e proprio talent della scrittura, lo spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro. In 8 anni Incipit Offresi ha scoperto più di 60 nuovi autori, pubblicato 70 libri e coinvolto più di 10mila persone, 30 case editrici e più di 50 biblioteche e centri culturali. Incipit Offresi è un’occasione innovativa per diventare scrittori e promuovere la lettura e la scrittura, una scommessa basata su poche righe, un investimento sulle potenzialità dell’autore. La vera chance dell’iniziativa è la possibilità offerta agli aspiranti scrittori di incontrare e dialogare direttamente con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto, farsi conoscere e raccontare la propria idea di libro.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e la collaborazione di Emons Edizioni, Fondazione Circolo dei lettori, Pagina 37 e FUIS – Federazione Unitario Italiana Scrittori.

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.

