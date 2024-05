La salute e il Comune, evento elettorale a Fucecchio per Emma Donnini

Sabato 11 Maggio alle ore 17.30 presso Piazza Montanelli si terrà l'evento "Il ruolo del comune nella tutela della salute dei cittadini" organizzato da "Alleanza Verdi Sinistra Possibile", lista di sostegno alla candidatura a sindaca di Emma Donnini.

"L’evento sarà in piazza, in mezzo alla persone - esordisce Roberto Vezzosi, ex Direttore Generale dell’ASL e moderatore dell’evento - perché la salute dei cittadini è una cosa che non può essere discussa senza i cittadini stessi".

"Inoltre - continua Vezzosi - vogliamo che questa campagna elettorale diventi un’opportunità per affrontare le questioni più importanti. E a nostro avviso capire a fondo qual è il ruolo del Comune nella tutela della salute dei cittadini è fondamentale per poter chiedere all’amministrazione i necessari passi avanti per migliorare i servizi socio-sanitari sul territorio".

"Noi siamo abituati a fare politica con i contenuti veri - le parole di Manuele Vannucci, capolista per Alleanza Verdi Sinistra Possibile alle amministrative - e la tutela della salute dei cittadini è forse il contenuto più impattante di tutti, nella nostra quotidianità. E da anni non possiamo che essere testimoni di un servizio sempre più inefficace. Per questo ci siamo chiesti: come può il Comune di Fucecchio essere da stimolo per l’ASL Toscana Centro e per migliorare la tutela della salute dei cittadini? Proveremo a dare qualche risposta sabato in Piazza Montanelli".

Questo il programma: insieme alla candidata sindaca, Emma Donnini, interverranno i candidati di Alleanza Verde Sinistra Possibile Tamara Spini, Infermiera ASL Toscana Centro, Senka Majda, consulente di politiche sociali e Manuele Vannucci, esperto di politiche sanitarie.

A moderare la serata Roberto Vezzosi Ex Direttore Generale dell'ASL 11, con il contributo della dott.ssa Eluisa Lo Presti, direttrice della zona distretto della Piana di Lucca.

”La giornata sarà formativa e informativa per tutti i cittadini che ci verranno a trovare - le parole della candidata sindaca Emma Donnini - ringrazio la lista di Alleanza Verdi Sinistra Possibile per questa opportunità, perché affronta in modo serio e rigoroso un tema fondamentale e che sarà centrale nella nostra amministrazione.”

