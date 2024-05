Latitante da 20 anni ritorna in Versilia "per nostalgia", arrestato 82enne

Gli agenti del commissariato di Forte dei Marmi stavano seguendo le tracce dell’uomo che da 20 anni aveva lasciato l’Italia, quando sono venuti a conoscenza del suo rientro nel comune di origine e, a seguito di un apposito servizio di appostamento sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo.

L’uomo, un italiano di 82 anni, forse mosso dalla nostalgia, è risultato colpito da un ordine di carcerazione per scontare una pena di oltre 9 anni. Diversi procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti, furti e ricettazione, nonostante la sua irreperibilità, erano andati avanti in contumacia, fino alla sentenza di condanna definitiva che ha portato ad un cumulo di pene concorrenti di oltre nove anni da parte della Procura di Lucca e due mesi dalla Procura di Genova.

La misura è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Forte dei Marmi che ha tradotto il condannato al carcere di San Giorgio. Sarà l’avvocato a valutare eventuali richieste in relazione all’età dell’uomo.