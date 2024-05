L'ex sindaco Pd di Cecina, Samuele Lippi, ritorna in politica dopo un periodo di autosospensione dovuto a problemi personali. Lippi si era ripreso la carica lo scorso ottobre ma il commissariamento del Comune è stato necessario a causa delle dimissioni di nove consiglieri comunali. Ora, Lippi non correrà con il Pd ma si candiderà con la lista civica Noi Propositivi, a sostegno dell'imprenditore Federico Fulceri per la carica di sindaco. Il Pd appoggia invece Lia Burgalassi. Secondo Alessandro Bechini, vicesegretario del Pd di Cecina, il ritorno di Lippi in politica non è una sorpresa e era parte del progetto politico di Fulceri. Bechini esprime delusione per la gestione precedente di Lippi, sottolineando difficoltà etiche e di metodo nel suo secondo mandato. Il Pd ora guarda avanti con Burgalassi per una nuova fase politica.