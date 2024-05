M5S ufficializza i suoi candidati sindaco a Fucecchio e Castelfiorentino

Il Movimento 5 Stelle c'è nell'Empolese Valdelsa e in due contesti in cui è ben radicato proporrà candidati autonomi. Parliamo di Fucecchio e Castelfiorentino. Oggi era l'ultimo giorno di presentazione delle candidature ed è giunta l'ufficialità.

A Fucecchio Fabrizia Morelli, già candidata nel 2019, si ripropone per i pentastellati alla guida della città del Palio. Sarà la terza sfidante, contro Emma Donnini per il centrosinistra e Vittorio Picchianti del centrodestra. Per Castelfiorentino anche qui una ricandidatura, ma in coalizione.

Fabrizio Macchi, già presente nel 2019, ritorna sulle schede elettorali, supportato dal movimento di Europa Verde di Damiano Ghiozzi, anch'egli tra i candidati sindaco di 5 anni fa.

In entrambi i casi l'ipotesi del campo largo è saltata per le divergenze ritenute insanabili con il centrosinistra. Il Pd ha portato candidati di continuità (Emma Donnini è stata vice sindaca di Alessio Spinelli, Francesca Giannì assessore per Alessio Falorni) e non è stato trovato un accordo nonostante le interlocuzioni, considerando gli aut-aut di Azione e Italia Viva proprio verso i pentastellati.