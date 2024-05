Malore nei campi di Montespertoli, deceduto 72enne

Un uomo di 72 anni ha perso la vita questo pomeriggio, dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nelle campagne di Montespertoli. I soccorsi sono scattati poco prima delle 15, con l'intervento del personale sanitario inviato dal 118 nella frazione di Lucardo. A supporto delle operazioni di soccorso sono intervenuti sul posto, in via Lucardese, anche i vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa, il Soccorso Alpino e i carabinieri.

Il 72enne sarebbe stato colto dal malore mentre si trovava in un campo, lontano dall'abitazione. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso, purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare: al termine delle operazioni, il medico ne ha constatato il decesso.