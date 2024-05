Masi: "Parcheggio di Serravalle in malore, da sindaco lo piastrellerò"

“Spesso ripeto che Empoli ha bisogno di una manutenzione straordinaria. Straordinaria perché è troppo tempo che aree della nostra città non vedono quella ordinaria. Un esempio eclatante è il parcheggio del parco di Serravalle, che oltre ad essere il parcheggio dello stadio e del mercato cittadino, è anche quello della piscina comunale e dell’adiacente parco - dice Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SIAmo Empoli - Tutti sappiamo come il parcheggio del parco sia reso quasi impraticabile dalle buche (ad oggi piene di acqua e quindi diventate pozze o per meglio dire piccoli laghi). Sono convinto che quello spazio debba diventare a tutti gli effetti un parcheggio”.

“Quando sarò sindaco vi metterò mano, piastrellandolo con le nuove tecniche che permettono al terreno di mantenere le sue funzioni di filtro e di recezione e assorbimento dell’acqua piovana - continua Masi - Farò in modo che diventi un parcheggio pubblico comodamente raggiungibile, costantemente manutenuto, con alberi piantumati secondo un piano preciso

per permettere la fruizione ai giostrai della fiera e che serva anche per riparare le auto dalla calura estiva”.

“Noi siamo per le soluzioni – conclude Masi – e non riusciamo a capire perché il Pd, che ha guidato la città negli ultimi dieci anni, abbia lasciato andare in malore una parte così importante della città. In generale, il disinteresse e la noncuranza che ha mostrato verso Serravalle grida vendetta”.