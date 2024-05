Miglior zuccotto fiorentino, al via la sfida

Martedì 14 maggio alle ore 11, presso la gelateria Magnoldi di Firenze (viale M. Fanti 7/R, tel. 353/4512929) avrà luogo la terza edizione del concorso gastronomico “Lo Zuccotto fiorentino – Il Rinascimento in tavola” a cui partecipano alcune delle migliori pasticcerie e gelaterie dell'area metropolitana. Vincitore in carica del 2023 la Pasticceria Bellucci di Firenze (via V. Emanuele). L'evento è aperto al pubblico che può assistere liberamente. Il concorso è organizzato da Festival delle Pasticcerie e da Casa della Nella (catering di tradizioni locali del pastry chef Massimo Cortini) che dal lontano 2005, in compagnia del giornalista Beppe Pirrone, hanno creato i primi pastry contest a Firenze legati alle tradizioni pasticcere locali: in particolare “La miglior schiacciata alla fiorentina” (13 edizioni svolte) e “La miglior schiacciata con l'uva” (7 edizioni). Poi sono arrivati “Il cantuccio classico”, “Pan di ramerino – Il Medioevo fiorentino”, “Il Budino di riso”. Ricordiamo che Festival delle Pasticcerie è un contenitore di circa 150 pasticcerie, forni e gelaterie di Firenze, Prato e provincia col quale collaborano tutti i nomi storici e più conosciuti. L'evento è svolto in collaborazione con la neonata Gelateria Magnolfi.

Fonte: Ufficio Stampa