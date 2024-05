Morte di Mattia Giani, il Lanciotto fa ricorso: da 400 euro di multa, ne pagherà 7

Il Lanciotto doveva pagare 400 euro di multa per l'assenza di ambulanza e medico nella triste gara col Castelfiorentino in cui Mattia Giani accusò il malore fatale. La società di Campi Bisenzio però aveva presentato ricorso per ridurre la sanzione e ha ottenuto di pagare 70 euro.

Giani si sentì male in campo nella partita di Eccellenza e morì poco dopo in ospedale. Al campo del Lanciotto non erano presenti il medico o l'ambulanza a bordo campo, ovvero il presidio sanitario obbligatorio.

Dato che la società si reputava non recidiva, ha scelto di fare ricorso riguardo l'ammenda, invero dal valore quasi sei volte maggiore rispetto a quanto previsto. La Corte federale ha deciso che il reclamo meritava accoglimento. La norma, secondo la Corte, sanziona l’assenza di medico o mezzo di soccorso e non le sue possibili conseguenze. Ciononostante si è registrata un'ondata di sdegno sui social dopo la notizia ufficiale.