Incendio pare per cause accidentali in un appartamento di San Lorenzo a Vaccoli, frazione di Lucca. Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno, non per causa delle fiamme ma si pensa per le esalazioni visto che il corpo è rimasto integro. Sul posto vigili del fuoco, polizia e sanitari inviati dal 118. L'allarme è scattato dopo le 3, la casa era indipendente.