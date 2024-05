Nozze d'oro, a Pisa 163 coppie festeggiano al Giardino Scotto

Sabato 11 e domenica 12 maggio alle ore 16.00 al Giardino Scotto il sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro renderanno omaggio alle coppie che si sono sposate nel 1973 e hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro. Cinquanta anni di matrimonio e di vita trascorsi insieme per 163 coppie che verranno omaggiate con una giornata di festa organizzata dall’Amministrazione Comunale, in cui riceveranno una pergamena di ricordo e un dono floreale. L’iniziativa sarà accompagnata da un intrattenimento musicale anni ’70 e sarà previsto un piccolo buffet per tutti gli invitati con, in conclusione, il taglio della torta.