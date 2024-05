Nursing games, in Aoup il torneo di simulazione per la Giornata internazionale dell'infermiere

Oggi in Aoup c'è stato l'appuntamento clou per la Giornata internazionale dell'infermiere (che ricorre il 12 maggio). Si sono svolti infatti i Nursing games, un torneo di simulazione infermieristica alla seconda edizione con relativa premiazione insieme alla proclamazione dei vincitori del concorso fotografico "Con gli occhi dell'infermiere", sfida giunta al terzo anno consecutivo per gli infermieri dell’Aoup, tutti quelli iscritti all'Opi di Pisa e gli studenti in infermieristica dell’Ateneo pisano.

I due eventi, promossi dall'Azienda ospedaliero-universitaria pisana col Dipartimento delle professioni infermieristiche e il Centro di ricerca infermieristica, l’Università di Pisa, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa, il Master in infermieristica in area critica e il Master scrub nurse surgical skills (entrambi Unipi), sono stati organizzati con l’obiettivo di permettere a studenti e infermieri di gareggiare insieme per aumentare le proprie conoscenze e incrementare il senso di appartenenza e, attraverso le fotografie, catturare immagini di vita professionale da diffondere alla comunità.

Concorso fotografico: nella sezione dedicata agli infermieri la giuria ha assegnato il primo premio a Pasqualino De Leo (premiato dalla direttrice generale Silvia Briani); seconda è arrivata Gabriella Nilsson (premiata dalla direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche Monica Scateni); il terzo Giovanni Anichini (premiato dalla responsabile della formazione Marzia Raffaelli);

Nella sezione dedicata agli studenti, ha ottenuto il primo posto Giorgia Martucci (premiata dalla direttrice sanitaria Grazia Luchini), seconda è arrivata Chiara Squeglia (premiata dalla direttrice amministrativa Grazia Valori), terzo Fabio Allori (premiato dal vicepresidente Opi Pisa Claudia Calderini).

Nursing Games: al torneo di simulazione infermieristica hanno partecipato gli studenti in infermieristica dei poli didattici di Pisa, Massa, Lucca, Livorno, e Pontedera. Si sono confrontati su prove teoriche e pratiche di interventi infermieristici. Erano previste classifiche e premi per ogni anno di corso, e un premio speciale per il miglior polo didattico dell’anno. Lo scorso anno il polo vincitore è stato quello di Pisa.

Per il primo anno di corso la vittoria è andata a Irene Mero - Polo di Pisa (premiata da Daniela Anselmo); secondo Mark Anthony Cruz - Polo di Pisa (premiata da Francesco Russo) e terza Asia Corona - Polo di Massa (premiata da Manila Gualtieri). Per il secondo anno i premiati sono stati, nell’ordine: primo premio: Leonardo Palestini - Polo di Pisa (premiato da Salvatore Pagliaro); secondo premio Martina Staibano - Polo di Pisa (premiata da Catia Anelli); terzo premio Giulia Pardini - Polo di Pontedera (premiata da Elena Floriani). Per il terzo anno di corso il primo premio è andato a Viola Rizzi - Polo di Pisa (premiata da Claudia Calderini); il secondo premio Asia Russo - Polo di Pisa (premiata da Angeliki Robessi); il terzo premio Marco Di Lascio - Polo Pontedera (premiato da Giordano Bargagna).

Il premio per il migliore polo formativo 2024 è andato a quello di Pisa, premiato dal presidente del corso di laurea in infermieristica Angelo Baggiani.

Macchine fotografiche, targhe, coppe e testi scientifici per i premiati sono stati messi a disposizione dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Pisa.

Fonte: Aoup - Ufficio stampa