Processo Keu, Meini (Lega): "Rilevante numero richieste di parte civile"

"Il processo Keu è ancora alle prime battute, ma riteniamo che sia significativo ed importante come diversi Enti ed Associazioni abbiano formalmente chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento di scena al Tribunale di Firenze" afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, già Presidente della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose.

"Un percorso dibattimentale che si preannuncia molto lungo ed articolato e che dovrà valutare potenziali e pericolose triangolazioni fra imprenditoria, politica e criminalità organizzata" prosegue Meini. "A latere del processo, però, riteniamo che sia doveroso qualora, come parrebbe ci siano svariati altri siti inquinati, non per allarmismo, ma per rispetto di quelle persone che potrebbero vivere a ridosso di questi luoghi, evitare di essere reticenti e nei limiti consentiti dalla Legge, si faccia, dunque, piena chiarezza. Ad esempio - conclude - la "non risposta" ad una nostra recente e specifica interrogazione sulla questione da parte dell'Assessore Monni non è stata particolarmente edificante; la Regione smetta, quindi, di fare futile demagogia ed individui la strada più idonea e veloce per garantire mirati interventi di bonifica".

Fonte: Gruppo Lega