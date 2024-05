Processo Keu, tra le 60 richieste di parte civile anche la ditta Le Rose

Sono 60 le richieste di parte civile nel processo Keu, che oggi ha visto la sua prima udienza (il 7 giugno la prossima dove verranno ammesse o respinte dal gup Gianluca Mancuso). Tra questi Legambiente Toscana e anche la società Le Rose, gestita attualmente da un amministratore giudiziario dopo la gestione di Francesco Lerose, sotto accusa per non aver trattato correttamente le polveri inquinanti di keu derivanti da scarti conciari. L'azienda Le Rose, nella vecchia gestione, secondo la procura era collegata alle cosche della 'ndrangheta. Il keu finiva poi sotto la nuova 429 tra Empoli e Castelfiorentino o in altri cantieri edili tra Pontedera, Pisa, Massarosa, ecc.