Razze autoctone, un bando pluriennale per gli allevatori

Più risorse e sostegno agli allevatori. Arriva un bando pluriennale 2024 e 2025 che sostiene le imprese agricole per l’acquisto di animali per migliorare il patrimonio genetico degli allevamenti con particolare riferimento a quelli di razze autoctone.

Alcune infatti, benché geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio toscano, sono minacciate dal rischio di estinzione.

La giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare, ha messo a disposizione 126mila euro scegliendo di investirli su un bando su due annualità così da rispondere all’esigenza degli allevatori di acquistare i capi, a seconda della specie, nei diversi periodi dell'anno in cui si svolgono le aste, coprendo un periodo di circa un anno"

La vicepresidente e assessora all’agroalimentare ha spiegato che si tratta di risorse 'ossigeno' per gli allevatori che, tra l’altro sono soggetti a un sommarsi di criticità, dalla peste suina al caro bollette e con questo intervento la giunta toscana si concentra sul miglioramento del potenziale genetico degli allevamenti e sulla tutela delle razze autoctone, un’azione che rappresenta un investimento per il futuro e per le sfide che esso ci pone, sia in termini di sostenibilità che di tutela della biodiversità e di resilienza ai cambiamenti climatici.

Fonte: Regione Toscana