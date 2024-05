Rubato pc da un'auto a Montelupo, Pavese (cdx): "Cittadini non si sentono sicuri e l'amministrazione non se ne rende conto"

Federico Pavese, candidato sindaco di Montelupo per il cdx, prende posizione dopo l'ennesimo reato predatorio che colpisce un cittadino a Montelupo nella frazione di Turbone. Una spaccata su un auto in pieno giorno e un grave danno al proprietario cui, oltre al vetro rotto, è stato rubato il computer con cui lavora che teneva nel bagagliaio.

Bisogna prendere atto che Montelupo e le sue frazioni, ormai da tempo, non sono più territori sicuri, e non basta più l'impegno degli uomini della stazione dei Carabinieri per arginare questa deriva criminale.

Da tempo, come centrodestra, sosteniamo la necessità di rinforzare la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'empolese-valdelsa che il centrosinistra ha ridotto da 114 a 80, violando la stessa legge regionale che loro stessi hanno scritto e che prevede un poliziotto della municipale ogni 1000 abitanti.

Pavese esprime tutta la propria solidarietà e quella del centrodestra alla vittima di questo odioso delitto e promette che continuerà ad impegnarsi per garantire la sicurezza di tutta la comunità montelupina, facendo richieste di integrazione organico, qualunque sia il ruolo che i cittadini vorranno assegnargli.