Secondo incidente in due giorni sulla 429 a Castelfiorentino, codice rosso per un 29enne

Secondo incidente in 2 giorni sul tratto vecchio della 429 a Castelfiorentino, in via Ciurini. Quasi allo stesso orario in cui, il 7 maggio, ha perso la vita Daniele Petrucci schiantandosi contro un albero: le 19.30 circa. Nel caso di ieri, 9 maggio, un 29enne a bordo di un furgoncino è rimasto coinvolto nell'incidente di cui ancora non è nota la dinamica. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Giuseppe, ha riportato ferite alla testa. Sul posto le ambulanze della Misericordia di Empoli e della Croce Rossa di Certaldo.