Basket Castelfiorentino chiude la pratica contro Firenze, in attesa di Pisa

Non è stata bella e forse anche più complessa del previsto, ma alla fine dei giochi quel che contava era portarla a casa. In una partita di fatto mai decollata il Basket Castelfiorentino è tornato a difendere il proprio fortino chiudendo sul 34-28 la pratica Florence al PalaGilardetti. Poche le emozioni in un match di fatto privo di motivazioni di classifica, che le ragazze di coach Gianni Lazzeretti hanno indirizzato soltanto nella frazione finale.

Ad approcciare meglio sono state le ospiti che, grazie ad una maggiore intensità in avvio di gara, hanno chiuso la prima frazione sul +6 (7-13). Un vantaggio che la formazione fiorentina ha tenuto praticamente invariato nel secondo quarto andando così all’intervallo sul 17-22. Al rientro dagli spogliatoi, però, la reazione castellana ha girato l’inerzia: le gialloblu hanno letteralmente blindato l’area riuscendo a tenere immacolato il proprio canestro per l’intera frazione, timbrando così il sorpasso alla terza sirena: 24-22. Un +2 che è stato preludio all’allungo locale concretizzato nel rettilineo finale, quando le padrone di casa hanno deciso che era giunto il momento di chiudere i giochi e mettere il sigillo.

Prossimo impegno lunedì 20 maggio alle 21.15 per il recupero dell’ultima giornata di andata sul parquet della Pallacanestro Femminile Pisa.

BASKET CASTELFIORENTINO – FLORENCE BASKET 34-28

Tabellino: Banchelli 4, Moustakalle 2, Bellantoni 9, Lucchesi 5, Bandinelli 4, Caparrini 8, Ancillotti 2, Baldinotti, Dani, De Felice, Sanesi, Costa ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 7-13, 17-22 (10-9), 24-22 (7-0), 34-28 (10-6)

Arbitro: Baldini di Castelfiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino