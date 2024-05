Camila Giorgi è scomparsa: la procura di Firenze ha disposto accertamenti finanziari

Chi l'ha vista? Parliamo della ex tennista Camila Giorgi, nata a Macerata 32 anni fa ma con padre argentino e madre italiana. Di lei non si hanno più notizie da quiando si è ritirata dal tennis professionistico nella lista dell'Itia. A cercarla anche la guardia di finanza, che per accertamenti disposti dalla procura di Firenze (come spiega il Corriere della Sera) non è stato possibile notificarle degli atti da parte della guardia di finanza. Potrebbe aver lasciato l'Italia. I Giorgi hanno una villa a Calenzano: nella stessa città nel 2021 lanciarono un brand della moda chiamato Giomila.