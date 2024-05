Un ciclista di 39 anni è rimasto ferito nelle campagne di Faltognano, sui colli sopra Vinci. Il fatto è accaduto questa mattina alle 10.30 circa. Sul posto la Misericordia di Vinci che ha trasferito l'uomo in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli. Per aiutarlo a risalire dalla zona impervia in cui era finito, sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli e il Soccorso alpino e speleologico toscano.