Elezioni Firenze, i 10 candidati sindaco ospiti di SaveTheCity

Lunedì 20 maggio, SaveTheCity, l'associazione no profit fondata da un gruppo di professionisti e di imprenditori fiorentini che si pone come scopo sociale lo sviluppo e la realizzazione di progetti e di iniziative volte a migliorare la qualità della vita, ospiterà il confronto politico tra i dieci candidati a sindaco di Firenze alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Il dibattito inizierà alle 18,30 nella splendida cornice delle Serre Torrigiani e seguirà un preciso regolamento (inviato ad ogni candidato): postazione personale all’americana, 1 minuto e 30 secondi massimo a risposta scandito da un countdown, possibilità di replica, domande sui principali temi di attualità che riguardano il capoluogo toscano. Il confronto sarà moderato da Giacomo Guerrini, giornalista professionista, speaker radiofonico di Lady Radio (media partner di SaveTheCity) e conduttore televisivo. I dieci candidati saranno posizionati tramite criterio imparziale (sorteggio pubblico).

“Dopo il successo delle precedenti edizioni di Politica Con Gusto, è un grande onore per SaveTheCity organizzare di nuovo il confronto tra i candidati a sindaco della città di Firenze – spiega l'avvocato Alessandro Tarducci, presidente di SaveTheCity – Non sarà uno scontro politico, ma un dibattito sano e costruttivo, un importante appuntamento per parlare del futuro della nostra città e per confrontarci sui temi principali. SaveTheCity in questi anni si è posta con forza l'obiettivo di organizzare iniziative ed eventi che stimolassero la partecipazione cittadina alla vita pubblica, e perciò riteniamo che le elezioni amministrative – chiosa Tarducci – siano una speciale occasione da trasformare in un momento di ascolto e confronto tra amministratori e cittadini. Crediamo fermamente che ogni voce debba essere ascoltata, per questo invitiamo sempre tutti i candidati, senza eccezioni. Ogni opinione è cruciale per costruire un futuro migliore per la nostra città”.

Dopo la “politica”, si passerà al “gusto” con un momento conviviale durante il quale i candidati, se vorranno, potranno relazionarsi con gli ospiti.

“Sono molto contento che anche per questo appuntamento elettorale siamo riusciti a confermare il binomio Politica e Gusto, in una location prestigiosa come le Serre Torrigiani che già ci hanno ospitato 10 anni fa” ha commentato Gigio Petrucci, responsabile eventi e comunicazione di SaveTheCity e ideatore del format.

Per ragioni organizzative e di sicurezza, l'evento è a numero chiuso (solo su invito), ma al confronto sarà garantita ampia copertura mediatica, in modo che sia fruibile anche per chi non potrà partecipare direttamente.