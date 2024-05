Elezioni San Miniato, la seconda lista "Stil Novo" a sostegno del candidato Lucio Gussetti

Stil Novo è un'esperienza civica, formata da persone che non appartengono a nessun partito e sono in grandissima maggioranza alla loro prima esperienza politica, Si propone, in alleanza con Vita Nova, di sostenere il candidato Lucio Gussetti per promuovere una svolta, che appare finalmente possibile nel Comune di San Miniato.

I candidati vogliono contribuire a costruire un'alternativa al sistema di potere e alla rete di interessi che si è venuta costruendo a San Miniato. Vogliono che tutti i cittadini siano uguali davanti al Comune e che nessuno sia più uguale di un altro. Vogliono che si privilegi il recupero piuttosto che il consumo di territorio non sia solo uno slogan. Vogliono che le opere pubbliche si facciano secondo un piano pluriennale e non seguendo la logica della rincorsa delle emergenze, delle occasioni, della possibilità di un taglio del nastro o di un subappalto a un amico. Vogliono che cultura non sia interventi spot ma un volano vero dello sviluppo di San Miniato.

Il candidato Gussetti e i progetti civici che lo sostengono sono l'unica novità politica alle prossime elezioni amministrative. Il PD ripresenta come candidato Giglioli, un sindaco uscente del tutto inadeguato al servizio di un potere consolidato che molti non vogliono più; le liste e il candidato che sono stati imposti dai partiti di destra servono solo a far rivincere Giglioli.

Antonacci Adamo, 25.3.1975, dipendente pubblica amministrazione

Bartolomeo Carlo, 30.9.1968, dipendente azienda partecipazione pubblica

Belaj Luftar, Albania, 25.4.1967, operaio specializzato nel settore edile

Cerbioni Francesco, 06.02.1988, cuoco presso una scuola di Empoli

Ermelani Paola, 29.3.1959, pensionata, ex bancaria

Fejzaj Ilirjan, Albania, 2.3.1970, operaio specializzato nel settore edile

Ferrettini Gregorio, 18.12.1997, insegnante scuole medie inferiori

Lai Francesco, 24.2.1959, imprenditore agricolo

Maltinti Sara, 15.3.1976, commercialista

Mancini Sabrina, 20.9.1974, avvocato

Marchetti Giulia, 2.2.1980, laurea giurisprudenza, lavora presso studio notarile

Ongaro Paola, 27.2.1961, titolare esercizio pubblico (lavanderia)

