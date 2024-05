Empoli al Centro - Maria Grazia Maestrelli Sindaca: la presentazione della lista

Presso la sede del comitato in Piazza Farinata degli Uberti sono stati presentati i candidati consiglieri per la lista “EMPOLI AL CENTRO - MARIA GRAZIA MAESTRELLI SINDACA - ITALIA VIVA” .

Una lista, come sottolineato da Maria Grazia Maestrelli, all'interno della lista non sono presenti politici professionisti ma bensì "tutte persone che amano e vivono a Empoli o nel circondario". "Lo scopo della lista - continua - è quello di migliorare la vita ai cittadini di Empoli, conoscendo le loro reali difficoltà. Fare qualcosa per produrre un cambiamento e migliorare la vita quotidiana dell'empolesi".

E' intervenuto poi Andrea Pini che si è concentrato sull'aspetto del turismo. "Serve costruire una DMO (Destination Management Organization, ndr.) per promuovere la destinazione. A Empoli manca il concetto del turismo, sta diventando un punto di appoggio, manca una pianificazione del territorio e una struttura dedicata. Serve qualcosa di specifico e professionale".

La lista, ecco tutti i candidati

Andrea Pini - 63 anni, piccolo imprenditore, laureato in informatica, è originario di Certaldo. Per professione si occupa di organizzazione, amministrazione, innovazione in ambito pubblica amministrazione, turismo e cultura. E’ esperto di intelligenza artificiale

e appassionato della tecnologia a tutti i livelli.

La sua esperienza politica è partita dalla prima Leopolda, di cui ha condiviso l’idea della politica come servizio alla comunità e la necessità di avere una visione prospettica. Per Pini i principi di responsabilità e di trasparenza sono le basi per un corretto rapporto tra cittadini e istituzioni. Al momento è membro della segreteria di Italia Viva della città metropolitana, delegato per l’Empolese-Valdelsa.

Per il suo vissuto personale, è molto vicino e interessato alle problematiche delle persone con disabilità e dei loro familiari. Il suo sogno nell'immediato futuro è creare una Fondazione per lottare contro la burocrazia quando da strumento diventa fine a se stessa o si piega ad altri fini.

Maria Ada Banchelli - Nata a Pistoia, ma vive ad Empoli dal I974. Imprenditrice prima nell'azienda di famiglia e poi nella propria, è madre e nonna.

Laureata in lettere, ha sempre coltivato l'amore per la politica e per i libri. La difesa dei diritti, il miglioramento della città e dei suoi cittadini l'hanno portata a dedicarsi alla politica attiva.

Nada Douche - Nada è una giovane donna di 21 anni, appassionata di programmazione informatica, che desidera rappresentare i giovani e promuovere l'innovazione e i rapporti interculturali.

Con un padre italiano e una madre di origine marocchina, ha ereditato la passione per l'innovazione tecnologica e l'amore per la diversità culturale. Attraverso i suoi studi e le sue aspirazioni, mira a contribuire al progresso tecnologico e a promuovere la comprensione reciproca tra le diverse comunità attraverso la tecnologia.

La sua visione è quella di utilizzare la tecnologia come mezzo per costruire ponti tra culture diverse e creare un mondo più interconnesso e inclusivo.

Anna Nesi - Nata a Montespertoli e risiede a Empoli dal 1995. È diplomata in ragioneria ed ha una lunga esperienza lavorativa nel settore. Ha tre figlie e una nipotina.

Attualmente è in pensione. Si è iscritta a Italia Viva perché si riconosce nella visione politica del suo leader ed ha accettato di candidarsi nella lista Empoli al Centro - Maria Grazia Maestrelli sindaca, in quanto ne condivide valori e obiettivi.

Daniela Rovai - Nata a Carmignano e risiede nel Comune di Empoli da molti anni. E’ diplomata in ragioneria ed ha sempre lavorato nel settore amministrativo. Ha due figlie e due nipoti.

Attualmente sta lavorando per un’impresa di costruzioni. Ha accettato di candidarsi nella lista Empoli al Centro - Maria Grazia Maestrelli sindaca, in quanto ne condivide valori e obiettivi.

Mylen Villorente Vipinoso - Ha 50 anni, è nata nelle Filippine e si è trasferita in Italia quando aveva 19 anni.

Vivo qui in Italia da ormai 31 anni, sono sposata e ho due figlie di 23 e 17 anni, entrambe nate ad Empoli e faccio anche parte del coro della comunità filippina.

Mihaela Zaharia - 46 anni, di origini della Romania, vive in Italia e solo ad Empoli, da 23 anni.

È mamma di un giovane uomo di nome Cristian. Lavora come impiegata in ufficio tecnico/amministrativo in una importante Cooperativa Sociale Onlus di Empoli, ha esperienze lavorative decennali nel settore commerciale e imprenditoriale, inoltre, s dedica con impegno e passione per Antiviolenza e Multiculturalismo.

Ha scelto di vivere a Empoli perché qui si è sentita a casa, perché molti profumi, molti colori, richiamano quelli delle sue origini. Empoli è la città dove ha scelto di mettere liberamente le sue radici e far crescere suo figlio. Ecco perché, in questo periodo storico ha sentito il dovere morale di dare il contributo a questa città.

Gordon Baldacci - 48 anni, vive a Empoli dal 2021, ha un compagno, è laureato in matematica e fisica dell’atmosfera. I suoi ambiti lavorativi sono collegati alla ricerca, in cui si occupa di modelli matematici applicati alle previsioni meteorologiche per un noto centro di calcolo e di decisore finale per una azienda che si occupa di previsioni meteorologiche rivolte ad aziende, eventi sportivi, spettacoli, attività ricettive.

Si definisce un liberale classico, cattolico, riformatore più che riformista. La sua passione per la politica nasce attorno alle battaglie liberali degli anni 90. Ha un approccio pragmatico alle questioni ambientali, ripudia chi propone soluzioni politiche

semplicistiche e temporanee a problemi complessi.

Empoli al Centro è la lista che più si avvicina al suo personale percorso politico, dove la parola sostenibilità non è solo la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello in maniera costante ed indefinita.

Antonio Bressi - Calabrese di 54 anni, vive a Badolato, uno tra i borghi più belli d’Italia. Svolge dal 2003 la professione di avvocato civilista in Calabria.

La sua passione politica è nata da ragazzo quando ha iniziato a frequentare i circoli di partito nel suo paese e si è consolidata all’Università a Roma . Sempre a Roma in quegli anni ha militato nella Democrazia Cristiana, seguendo le campagne elettorali comunali e politiche negli anni 1989 e 1992.

Nell’anno 1992 ha collaborato con l’Ufficio Comizi della Democrazia Cristiana presso l’Ufficio Studi Stampa e Propaganda, e nell’anno 2001, sempre per le elezioni comunali di Roma, ha sostenuta la candidatura a Sindaco di Walter Veltroni, collaborando per la segreteria romana del Partito Popolare e della Margherita.

Dopo l’esperienza romana ha continuato in Calabria la sua attività politica collaborando nelle segreterie di consiglieri regionali e comunali.

Da un po’ di tempo svolge la sua professione anche nella città di Empoli, città che ha imparato a conoscere ed apprezzare per le potenzialità che esprime. Empoli rappresenta una realtà diversa per economia e cultura rispetto a quella della sua Calabria; tale diversità ha rappresentato lo stimolo per decidere di candidarsi e dare il suo contributo alla lista Empoli al Centro, lista della quale condivido idee, programmi e valori.

Ed è per questo che lavorerà affinché la sua candidatura sia funzionale alla realizzazione degli obiettivi che Empoli al Centro si propone di realizzare.

Gherardo Chirici - Professore ordinario di Ecologia Urbana e scienze forestali presso l'Università degli Studi di Firenze. Direttore del Laboratorio di Geomatica Forestale presso il Dipartimento di Agraria. Si occupa dei temi del monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sulla vegetazione e delle forme di mitigazione e adattamento. Coordinatore di numerosi progetti di ricerca internazionali sulla stima dei servizi ecosistemici svolti dalla vegetazione in città e in bosco. Autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche internazionali e 5 libri.

Tommaso Vaglini - 31 anni, è nato e cresciuto ad Empoli. È candidato come consigliere comunale nella lista di Italia Viva a sostegno di Maria Grazia Maestrelli. Ha conseguito una laurea magistrale in storia, con una tesi sulla storia empolese dal titolo "L'antifascismo empolese: 1921-1944". Nella sua vita professionale, è un insegnante di italiano, storia e geografia nelle scuole secondarie di secondo grado.

Fin da giovane ha praticato diverse attività sportive e tutt'ora gioca a calcio. Nel tempo libero ama dedicarsi allo sport, ritenendolo un elemento fondamentale per comprendere l’importanza del sacrificio, della collaborazione e del perseguire obiettivi comuni.

La sua candidatura come consigliere comunale è motivata dalla volontà di mettere a disposizione della comunità la sua passione, la dedizione all'istruzione e lo spirito sportivo.

Lucia Ivonne Cassarino - 48 anni, è vedova ed ha una figlia di 21 anni che studia economia turistica all’università IULM di Milano. È insegnante di scuola primaria nel plesso Margherita Hack di Montelupo Fiorentino. Abita a Montelupo ma ad Empoli ha una casa vacanza che gestisce personalmente.

In gioventù ha frequentato la parrocchia e lo scoutismo. E’ anche stata volontaria presso un associazione di primo soccorso in qualità di barelliere/soccorritore. Il suo hobby è il trekking e gli animali. Ha un gatto preso al gattile di Empoli che gli manca la parola !!

Federico Carpita - Nato a Livorno ed ha 43 anni. Con la sua famiglia si è trasferito nel 2016 a Montelupo Fiorentino e vive la città di Empoli nel suo quotidiano. Nel 2006 consegue la laurea magistrale in Ingegneria a Pisa ed inizia la sua attività di project manager nel

settore dei sistemi di trasporto (ferrovie, metropolitane, tramvie), prima in Italia e poi in Europa ed Asia per conto di alcune multinazionali del settore. Assumendo poi un ruolo commerciale, per arrivare alla attuale libera professione come consulente, Federico incontra e supporta molte realtà sia pubbliche che private, durante la progettazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto nel nostro Paese.

Facendo questo tipo di attività, ha riscontrato come la realizzazione nei tempi di progetti a favore della comunità, sia spesso dipendente dalla buona gestione e volontà di attori, non sempre all’altezza delle sfide che importanti progetti richiedono. Con la candidatura di Federico nella lista Empoli al Centro, vorremmo portare nella nostra città la sua esperienza, al fine di tradurre in fatti e nei tempi quanto stabilito dal Piano della Mobilità Sostenibile per Empoli e per molti altri progetti, per il bene della nostra Comunità.

Gezime Mazaj - Gezime detta Gina è arrivata in Italia con la figlia dall'Albania nel 1995, attraversando il mare su un gommone. Dopo lo sbarco, ha camminato a piedi fino all'Aquila, dove ha iniziato a lavorare come collaboratrice domestica e badante. Gina successivamente è

venuta in Toscana, dove ha continuato ad occuparsi di assistenza agli anziani.

Nel 2010 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Oggi Gina è in pensione ma resta molto attiva nella comunità: ha un cane di nome Lola e aiuta i bambini stranieri del quartiere. Collabora inoltre con l'Auser, un'associazione che si occupa di servizi sociali e culturali per gli anziani.

Marco Sgrilli - Nasce a Firenze 42 anni fa. Vive nell'empolese dal 2010 con la compagna Sara. Ha 3 figlie in età scolare. È laureato in statistica e lavora con entusiasmo in una importante azienda di credito al consumo.

Per quest'ultima gestisce rapporti con varie aziende nei settori dell'automotive e dell'arredo, molte delle quali hanno sede ad Empoli.

Aurora Del Rosso - Insegnante di italiano e latino, Scrittrice e Ricercatrice di Storia e di Storia dell'Arte. Da sempre impegnata attivamente nei ruoli di Assessore alla cultura, alla scuola e ai lavori pubblici e come Consigliere comunale a Fucecchio.

Luigi Susini - Nato a Pisa il 9 gennaio 1949 Laureato a Pisa in Medicina e Chirurgia il 5 novembre 1975. Specialista in Ginecologia e Ostrtricia è stato diregente medico prima come assistente poi come aiuto presso l’Unita Operativa I Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli dal 1978 al 2006.

È stato tra i primi ad interessarsi di endoscopi diagnostica e operativa, Inoltre sempre come specialista ha operato nei consultori dei comuni di Vinci e di Cerreto Guidi.

Vania Santini - Nata a Empoli e residente a Cerreto Guidi dove ha svolto l’attività di segretaria di circolo di Bassa dal 2008. Consigliera comunale dal 2019, presidente di Italia Viva Cerreto Guidi, da sempre riformista e liberale. Dimostra particolare attenzione al decoro e alle opere pubbliche.

Eugenia Mellea - Prof.ssa Eugenia Mellea, laurea in Giurisprudenza, docente a Empoli area sostegno/bisogni educativi speciali. Segretaria Generale Mutuelle della Solidarietà dei Senegalesi in Italia.