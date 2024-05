"Energia dell'Italia", a Firenze protagoniste le rinnovabili

“Il percorso verso una maggiore indipendenza energetica e l'autonomia strategica europea, assolutamente necessario, ha portato in questi anni a una maggiore consapevolezza dell'importanza, dell'efficientamento e della crescita delle rinnovabili. La complessa doppia transizione energetica e digitale che abbiamo intrapreso richiede però un cambiamento radicale per la società intera. Il nostro ministero sta cercando di coniugare a pieno la sostenibilità ambientale con l'assoluta necessaria sostenibilità produttiva e sociale. La revisione del Pnrr ha consentito di destinare oltre 6,6 miliardi di euro in più alla transizione ecologica dei processi produttivi. Abbiamo previsto 6,3 miliardi per il Piano Transizione 5.0, che si coniuga con Industria 4.0, a cui sono destinati altri 6,4 miliardi. In totale parliamo di 13 miliardi di euro. In questo contesto il lavoro di Anter nelle scuole è sicuramente prezioso. La formazione dei giovani è un tema strategico per inseguire l'auspicato cambiamento e diffondere una nuova coscienza orientata alla tutela dell'ambiente e all'equità sociale”.

E' il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a tracciare la rotta verso la transizione energetica e la sostenibilità dal palco del Mandela Forum a Firenze. Con un video messaggio il ministro si è complimentato con Anter, l'associazione nazionale tutela energie rinnovabili, per i progetti informativi e divulgativi sulla sostenibilità, volti in particolare a formare le nuove generazioni verso le tematiche green. Il messaggio è arrivato nell'ambito della terza edizione della manifestazione 'Energia dell'Italia', che ha radunato a Firenze gli 'Stati Generali' italiani della sostenibilità, organizzato proprio da Anter. L'obiettivo dell'evento è stato quello di promuovere una vera transizione culturale sulla sostenibilità ambientale che possa accogliere la tanto ambita transizione energetica tra imprese e famiglie, con al fianco il supporto delle istituzioni.

A supportare le parole di Urso è stata anche la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Ringrazio Anter per i 15 anni di lavoro incessante a servizio dei cittadini – dice in un video messaggio -. C'è bisogno di diffondere sempre di più i temi delle energie rinnovabili, della sostenibilità, della cura dell'ambiente. Tematiche che entrano sempre più anche nelle associazioni del terzo settore, supportando progetti meravigliosi e di qualità. Come la scelta di coinvolgere le scuole, che è straordinaria. Essere attenti all'ambiente significa infatti essere attenti anche alle persone: ai ragazzi dico di vedere sempre negli altri talenti e competenze da valorizzare, e che si può fare sempre di più e meglio”.

Oltre duemila i presenti al Mandela Forum che hanno ascoltato gli interventi della vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, del sottosegretario Patrizio La Pietra, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni. A moderare la conduttrice Tessa Gelisio. La manifestazione ha rappresentato anche l'occasione per il lancio del nuovo progetto di Anter, 'Un Comune per Amico', che ha l’ambizione di essere, anche grazie al prezioso contributo degli Ambasciatori dell'associazione, un traino divulgativo per i Comuni italiani, per accompagnarli in un viaggio verso la sostenibilità e promuovere la scelta di comportamenti cittadini eco-attenti.

“Anter qualche anno fa si è impegnata in un’iniziativa che consisteva nell’apertura di una finestra di dialogo assieme ai Comuni italiani, per mezzo dell’operato di un Ambasciatore volontario, che interloquiva con il sindaco o i membri della giunta al fine di aumentare la sensibilità dell’ente sui temi della sostenibilità e delle energie rinnovabili – spiega il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. Pensate che nell’anno 2012 arrivammo a coinvolgere 900 comuni di tutta la Penisola. Oggi, nel solco della continuità, sono lieto di riprendere per mano per accompagnarlo nel futuro e farlo crescere, il progetto di Anter 'Un Comune per Amico'. Tramite la somministrazione al Comuni di un questionario, il cui esito sarà sottoposto al nostro Comitato Scientifico, si assegneranno uno, due o tre loghi, raffigurati uno scudo giallo, rappresentativi del virtuosismo di quel determinato Comune. Quelli che risulteranno più 'preparati' saranno premiati dalla nostra associazione a gennaio 2025 in una sede istituzionale a Roma”.

“Servono sicuramente più risorse e investire sulle energie alternative pulite – commenta la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli - . Serve investire nelle procedure per sburocratizzare i pannelli fotovoltaici, che però non devono essere obbligatori come invece chiede la direttiva europea. Ci vuole equilibrio. Bisogna investire anche nella cultura delle persone: in tal senso vedo un cambio di passo nelle nuove generazioni. I ragazzi hanno un approccio quasi innato per la transizione green. Grazie anche a loro, e al lavoro che fanno associazioni come Anter, possono rappresentare un volano per incrementare la cultura green in tutto il Mediterraneo”.

Durante l'iniziativa ci sono stati anche i contributi video del climatologo Luca Mercalli, dell'economista Jeremy Rifkin, e di Oscar Di Montigny, presidente di Grateful Foundation. Daniele Moretti, vicedirettore di SkyTg24, ha invece moderato la tavola rotonda che ha visto come protagonisti il segretario del Wec Italia Paolo d’Ermo, Massimo Casullo, presidente di Nwg Energia e amministratore delegato di Nwg Italia, e l'ingegner Flavio Andreoli Bonazzi, presidente di Epico Spa. Infine spazio alle scuole del progetto di Anter 'Il Sole in Classe', con le premiazioni del contest video nazionale Anter Green Awards. A vincere il contest 2024 è stato l'istituto comprensivo di Cariati (provincia di Cosenza). Il premio Critica nord Italia è andato all'istituto Maria Consolatrice di Sant'Omobono Terme (provincia di Bergamo), quello Critica centro Italia è andato all'istituto comprensivo Camigliano di Capannori (provincia di Lucca). E infine il premio Critica sud Italia se l'è aggiudicato l'istituto comprensivo di Mercogliano di Ospedaletto D’Alpinolo (provincia di Avellino). I premi sono stati offerti da Nwg Italia e Nwg Energia, che hanno sostenuto come sponsor anche tutta la manifestazione del Mandela Forum. “Insieme ad Anter abbiamo fortemente voluto questo momento di condivisione – dice Casullo -, poiché riteniamo fondamentale il confronto diretto e il racconto delle azioni concrete che tante realtà stanno portando avanti nel nostro Paese come capofila della transizione energetica”.

Fonte: Ufficio stampa