"Giani saluti anche le donne del governo": Santanchè bacchetta il presidente della Toscana

Bacchettata della ministra al Turismo Daniela Santanchè al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani durante la 74esima assemblea di Federalberghi quest'oggi a Roma.

"Dico al presidente della Regione Eugenio Giani, visto che ha salutato solo gli uomini, che in questo governo ci sono anche le donne e che anzi abbiamo un presidente del Consiglio che si chiama Giorgia Meloni e che è anche un po' anacronistico non vedere le donne. Non credo che siamo trasparenti, perlomeno molte donne non lo sono".

Nel suo intervento infatti Giani aveva salutato il ministro Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente di Federalberghi, nonché della Fondazione CrFirenze, Bernabò Bocca.