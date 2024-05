Incidente agricolo a La Scala, interviene l'elisoccorso Pegaso

Incidente agricolo nel primo pomeriggio di oggi a La Scala, nel comune di San Miniato. Intorno alle 14 di oggi i soccorsi inviati dal 118 sono intervenuti in via Landeschi dove un uomo è rimasto ferito in seguito al ribaltamento, per cause in corso di accertamento, del mezzo agricolo sul quale si trovava.

Sul posto i mezzi della Misericordia di San Miniato Basso, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco. Dopo le operazioni di recupero l'uomo, di 37 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Careggi di Firenze.